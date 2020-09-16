Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yangın - Son Dakika

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yangın

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yangın, System.String[]

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Yörükler Mahallesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sahil kenarında sazlık ve ormanlık alanda dün çıkan, subasar Galeriç Ormanı'na da sıçrayan yangının akşam saatlerinde söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları da bitirildi.

Bölgede yangının doğal ve yaban hayatına verdiği zararların tespiti için çalışma başlatıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ve Ornitoloji Araştırma Merkezi Görevlisi Dr. Cemal Özsemir, incelemelerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yanan bölgede bitki örtüsü, sürüngen ve memeli hayvanların zarar gördüğünü, göç döneminde olan kuşların ise büyük oranda uçarak kurtulduğunu söyledi.

Deltada yanan yere müdahale edilmemesi gerektiğini vurgulayan Cemal Özsemir, şu uyarılarda bulundu:

"Yangında zarar gören alan sadece korunmalıdır, kesinlikle müdahale edilmemeli. Zaman içinde doğa kendi kendini tamir edebilecek kabiliyettedir. Yangında özellikle sürüngenler ve memeli canlılar büyük zarar gördü. Bölgedeki kuşlar zaten üreme dönemi değil ve göç dönemi başlamış durumda. Bu nedenle deltada göreceğimiz kuşlar, aktif kuşlar. Kuşların hemen hemen hepsinin kaçmış olabileceğini söyleyebilirim ama tabii ki doğal alanları tahrip oldu. Kuşlarla ilgili bir problem yok. Ancak alanın tahribatı sürüngenler için özellikle çok büyük bir problem olmuştur. Bunun yanan bölgenin içine girilip araştırılması gerekebilir. Zor hareket eden hayvanlar alanda doğal kumul bitki örtüsüne sahip olduğu için onlar büyük ölçüde etkilenmiş olabilir. Bitki örtüsü çok büyük zarar görmüş durumda."

Bölgenin doğal su basar formunda olduğunu ve zaman içinde kendini yenileyeceğini ifade eden Özsemir, "Burası kumul bitki örtüsünde sahip. Dişbudak ağaçlar ve yalancı iğde ağaçları ile çalı bitki örtüsü var. Bunların görevi denizden gelen kum ve rüzgarı kesmektir. Bu da buranını karakteristik ağacı olan dişbudak ağacının yetişmesini sağlar. Alanın kendisini tekrar eski haline getirebilmesi yenilemesi mümkün ama bunun için yanan alan net belirlenmeli, mümkün olduğunca tellerle çevrilmeli, hayvan otlatılmamalı. Aksi halde alan geri dönüşümsüz kötü hale gelebilir. Alanın havadan ve içine girilerek gözlem ve incelenmesi gerekli. Zararın ne boyutta olduğu belirlenmelidir."

- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti

Samsun'un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü alanın da içinde yer aldığı 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 359 kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için hayati öneme sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Deltada balaban, erguvani balıkçıl, kara leylek, kaşıkçı, boz ördek, çıkrıkcın, Macar ördeği, elmabaş patka, pasbaş patka, küçük orman kartalı, turna, sazhorozu, uzunbacak, kocagöz, bataklıkkırlangıcı, çizgili ötleğen, küçük karabatak, küçük akbalıkçıl, çeltikçi, dikkuyruk, küçük martı ve akkanatlı sumru gibi türler izlenebiliyor.

Türkiye'deki nadir subasar ormanlardan biri olan ve biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan Galeriç Ormanı'nda 35 ötücü kuş türünün kuluçkaya yattığı biliniyor.

UNESCO Dünya Mirası, Kızılırmak, Samsun, Bitki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yangın - Son Dakika

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