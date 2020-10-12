Kızılırmak Deltası ziyaretçilere "doğal laboratuvar" ortamı sunuyor - Son Dakika

Kızılırmak Deltası ziyaretçilere "doğal laboratuvar" ortamı sunuyor

12.10.2020 14:05
Kızılırmak Deltası ziyaretçilere

Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni ziyaret edenler, ekosistem, sulak alan, biyoçeşitlilik ve kuşlar hakkında bilgi alma imkanı buluyor.

Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni ziyaret edenler, ekosistem, sulak alan, biyoçeşitlilik ve kuşlar hakkında bilgi alma imkanı buluyor.

Samsun ve çevre illerden Kızılırmak Deltası'na gelen ziyaretçiler, başta kuşlar olmak üzere ekosistem ve sulak alanlarla ilgili inceleme yapıyor. Kızılırmak Deltası Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji (kuş bilimi) Araştırma Merkezi Cernek Kuş Halkalama İstasyonu'na da uğrayan ziyaretçilere, buradaki görevliler tarafından bilgi aktarılıyor. Merkez görevlisi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, bölge ve kuşlar hakkında bilgi verdikleri ziyaretçilerin kuş gözlemi yapmasına da olanak sağladıklarını belirtti. Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan ve birçok canlıyı bünyesinde barındıran Kızılırmak Deltası'nın düzenli ziyaret edilen yerlerin başında geldiğini anlatan Yavuz, şunları kaydetti: "UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, doğal bir laboratuvar gibi. Delta, bölgedeki il ve ilçelerden ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçilere ekosistem, sulak alan, Türkiye ve Kızılırmak Deltası'nın biyoçeşitliliği ve kuşlar hakkında bilgi veriyoruz. Deltanın kuşlar açısından önemini, kuş halkalamayı ve göç yollarını anlatıyoruz. Ayrıca bölgenin, doğal özellikleri büyük ölçüde korunabilmiş Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki tek sulak alanı olduğunu, bu nedenle de önem taşıdığını vurguluyoruz."

Deltayı ilk kez ziyaret eden Aycan Çelik ise "Deltaya kendi aracımızla geldik. Belirli bir yerden sonra Samsun Büyükşehir Belediyesine ait gezi otobüsüyle gezdik. Kuş Halkalama İstasyonu'nu ziyaret ettik. Kuşları gözlemledik. Kuşlar ve doğal yaşam hakkında bilgiler aldık. Böyle bir yeri herkesin görmesi gerekir. Çok mutlu oldum." dedi.

UNESCO Dünya Mirası, Kızılırmak, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılırmak Deltası ziyaretçilere 'doğal laboratuvar' ortamı sunuyor - Son Dakika

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