Kızılırmak karı kocaya mezar oldu - Son Dakika
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Kızılırmak karı kocaya mezar oldu

20.04.2022 18:50
Kızılırmak karı kocaya mezar oldu

Kayseri-Ankara yolunda kontrolden çıkan ticari aracın Kızılırmak'a düşmesi sonucu, araç içerisindeki karı koca hayatını kaybetti.

Kayseri- Ankara yolunda kontrolden çıkan ticari aracın Kızılırmak'a düşmesi sonucu, araç içerisindeki karı koca hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Tahir Yılmaz (68) idaresindeki 38 UP 224 plakalı otomobil, Ankara yolu Yemliha Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak, köprü üzerinden Kızılırmak'a düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Türkuaz arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin suda yaptıkları çalışmalar sonucunda Tahir Yılmaz ve yanında bulunan eşi Buket Yılmaz'ın (67) cansız bedenleri çıkarıldı.

Hayatını kaybeden karı kocanın cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, suya batan araç da çekici vinç yardımı ile çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Tahir Yılmaz, Tragger, Kayseri, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızılırmak karı kocaya mezar oldu - Son Dakika


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