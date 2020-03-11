Kızılırmak'ta su seviyesi yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılırmak'ta su seviyesi yükseldi - Son Dakika

Kızılırmak'ta su seviyesi yükseldi

6 saat önce

SİVAS'tan doğan ve Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen kısımlarında karların erimesiyle su seviyesi yükseldi.

Kızılırmak'ta su seviyesi yükseldi, System.String[]
SİVAS'tan doğan ve Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen kısımlarında karların erimesiyle su seviyesi yükseldi.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın eteklerinden doğan ve Samsun'dan Karadeniz'e dökülen, 1355 kilometre uzunluğundaki Kızırılmak'ta, su seviyesi yükseldi. Yazın suların çekilmesiyle dere görünümü alan Kızılırmak, bölgede bu yıl kar yağışı oranın fazla olmasıyla görkemli bir hale kavuştu. Son günlerde arazideki karların rüzgar, yağmur ve sıcak hava nedeniyle erimeye başlaması, su seviyesinin artışında etkili oldu.Kent merkezinde Kardeşler Mahallesi'nde bulunan ve Selçuklular döneminde yapılan tarihi Eğri Köprü'de suların yükselmesi ile güzel görüntüler oluştu. Ayrıca Sivas- Kayseri karayolu üzerindeki köprü altında da suyun akışının yüksek olduğu kaydedildi. Bazı vatandaşların ise suların durgun olduğu yerlerde balık tuttuğu görüldü. Su seviyesinin gelecek günlerde daha da yükselmesi bekleniyor.


- Sivas
Kızılırmak, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak İspanya'da futbola koronavirüs engeli Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan

Son Dakika Haberleri
19:32 Toplu taşıma araçları ve kamuya açık alanlar dezenfekte ediliyor
19:32 Paraguay'da Kovid-19 nedeniyle 15 gün eğitime ara verildi
19:30 İsveç'te koronadan ilk ölüm
19:25 Göçmenlerin at arabasıyla alışveriş yolculuğu
19:25 Bakan Koca: "Yurt dışı kaynaklı bu virüsün ülkeye girişini önlemek istiyoruz"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 19:36:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılırmak'ta su seviyesi yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]