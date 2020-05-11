Kızılören'de Ramazan boyunca ücretsiz pide dağıtılacak - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde Ramazan ayı boyunca vatandaşların pideleri ücretsiz verileceği belirtildi.



Koronavirüs (Kodvid-19) salgını nedeniyle toplu iftar sofraları kurulamazken hayırseverler farklı uygulamalara yöneldi.



Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol'un projesi ile sofraların baş tacı olan pide ilçede ücretsiz olarak verilecek.

Hayırsever vatandaşların katkıları ile dağıtılan pide uygulaması ile ilçede organize edilen üç fırında Ramazan pidesi halka ücretsiz verileceği bildirildi.

Uygulamadan memnun olduklarını belirten İlçe halkı, "Ramazanın ilk gününde itibaren soframıza sıcak pide koyabildik. Bu salgın döneminde iftarımızı sıcak pideyle açtığımız için mutluyuz. Başkanımız Ali Erol ve hayırseverlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandılar.