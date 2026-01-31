Kızıltepe\'de 76 Yaşındaki Kadın 7. Kattan Düştü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 7'inci kattan düşen 76 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Yenikent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Türkiye Tunç (76), henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın 7'inci katından düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tunç'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Tunç'un cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN