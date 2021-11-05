Kızıltepe'de çiftçilere tohumluk mercimek dağıtımı yapıldı - Son Dakika

Kızıltepe ilçesinde Kırmızı Mercimek Tarımın Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında tohumluk mercimek dağıtıldı.

Tarım alanlarının kullanımını artırmak amacıyla yüzde 75 Tarım ve Orman Bakanlığı destekli, yüzde 25 çiftçi katkı payı ile proje kapsamında 44 çiftçiye, 29 bin 600 kilogram kırmızı mercimek tohumu dağıtımı yapıldı.

Kızıltepe Hububat Merkezinde dağıtım programında konuşan Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, ilçenin mercimeğin ana vatanlarından biri olduğunu belirtti.

Bilim adamlarının burada yaptığı araştırmaya göre, dünyanın en kaliteli ve en sert lezzetli mercimeği yörede yetiştiğini kaydeden Çam, şöyle konuştu:

"Zaman içerisinde burada mercimeğe olan ilgi azalmış. Bu noktada Bakanlığımızın çiftçilerimize tohum desteğinde bulunuyor olması çok güzel. Bölgedeki tarımın çeşitlenmesi adına ve mercimeğin bölgemizde yeniden canlanması hususunda önemli bir çalışma. Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Tüm çiftçilerimize bol rızıklar diliyoruz. Rabbim bölgemizi kuraklıktan muhafaza eylesin."

Programa, İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Doğan, Mardin Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vedat Durak, AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanı Bülent Şahin ve Kızıltepe Zahireciler Derneği ve Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter katıldı.