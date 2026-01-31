Kızıltepe\'de Epilepsi Nöbeti Ölüm Getirdi

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsünde epilepsi nöbeti geçiren Veysi Yıldırım (60), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yıldırım'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),
