Kızıltepe'de Gazze İçin Gıyabi Cenaze Namazı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kızıltepe'de Gazze İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Kızıltepe\'de Gazze İçin Gıyabi Cenaze Namazı
02.01.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Cuma namazı sonrası Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Filistinli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mahmut Çelebi, Gazze'de insanların zor şartlar altında yaşadığını, gıda ve sağlık hizmetlerine erişimin çok kısıtlı olduğunu belirtti. Savaşın etkilerinin uzun süre devam edeceğini ifade eden Çelebi, Gazze ve Filistin'in unutulmaması gerektiğini vurguladı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, cuma namazı sonrası Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Filistinli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mahmut Çelebi, "Gazze'de insanlar soğuğun altında yaşıyorlar, kıyafet veya kendilerini soğuktan koruyacak yorgan bulamıyorlar. Temel ihtiyaç olan yemeğe erişimin bile çok zor olduğu Gazze'de sağlık hizmetleri tamamen çökmüş durumda. 'Savaş bitti, herkes rahat yaşıyor' diye bir algı var, öyle bir imaj çizildi maalesef. Böyle bir şey yok. Bu yıkıcı savaşın etkisi 4 yılda bitmeyecek, yıllarca sürecek" dedi.

Kızıltepe Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Kenan Kösen Camisi'nde düzenlenen programda, Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi. Programa, Kızıltepe'de özel bir hastanede görev yapan Filistinli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mahmut Çelebi de katıldı. Programın ardından DHA'ya konuşan Dr. Çelebi, Gazze'de insani ihtiyaçlara erişimin zorlaştığını ifade ederek, "Gazze'de insanlar hala soğuğun altında yaşıyorlar, kıyafet veya kendilerini soğuktan koruyacak yorgan bulamıyorlar. Temel ihtiyaç olan yemeğe erişimin bile çok zor olduğu Gazze'de sağlık hizmetleri tamamen çökmüş durumda. Bir sürü hastanemiz bombalandı ve Gazze halkı tedaviye erişemiyor. Erişenler ise çok az tedavi alabiliyorlar. Çok ciddi eksiklerimiz var maalesef. 'Savaş bitti, herkes rahat yaşıyor' diye bir algı var, öyle bir imaj çizildi maalesef. Böyle bir şey yok. Bu yıkıcı savaşın etkisi 4 yılda bitmeyecek, yıllarca sürecek. Filistin'den bazı yaralılarımız da geldi, herkes bana şunu söylüyor; 'Sadece fiziksel değil, psikolojik olarak savaştan etkilenen çok sayıda kadın ve çocuklarımız var.' Gördükleri katliamlardan dolayı günlerdir uyuyamayan kadın ve çocuklar var. Her an başlarına bomba yağacak korkusuyla yaşıyorlar. Bunun dışında İsrail'in bombaladığı ancak ayakta duran evler vardı, kış nedeniyle bu evlere girenlerin üstüne, yağmurdan dolayı çöktüler ve insanlar altında hayatını kaybetti" dedi.

'GAZZE'Yİ VE FİLİSTİN'İ UNUTTURMAYALIM, SÜREKLİ GÜNDEME TUTALIM'

Ailesinin Batı Şeria'da olduğunu kaydeden Çelebi, Mardin'e Konya'dan geldiğini ve topladığı yardımları zaman zaman Gazze'ye gönderdiğini belirterek, "Herkes elinden geldiğini yapması lazım, Gazze'yi ve Filistin'i unutturmayalım, sürekli gündeme tutalım. Ebu Ubeyde, Yahya Sinvar sürekli şunu diyordu; 'Bir lider şehit olup giderse arkasından bir sürü lider vardır.' Evet, şehit olmalarına üzülüyoruz, fakat onların adına da mutlu da oluyoruz. İnsana en güzel ölüm, şehadettir. Onları kaybettiğimiz için üzülüyoruz, fakat asla umutsuzluğa kapılmıyoruz. Gazze halkı, Ebu Ubeyde ve Yahya Sinvar yerine gelecek kişileri sabırsızla bekliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Kızıltepe, Filistin, Çelebi, Mardin, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıltepe'de Gazze İçin Gıyabi Cenaze Namazı - Son Dakika

Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor
Mamdani’nin eşinin giydiği 27 bin liralık çizmeler ülkeyi ayağa kaldırdı Mamdani'nin eşinin giydiği 27 bin liralık çizmeler ülkeyi ayağa kaldırdı
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

09:46
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela’dan ilk görüntüler
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela'dan ilk görüntüler
09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:59
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok
Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:57:57. #7.11#
SON DAKİKA: Kızıltepe'de Gazze İçin Gıyabi Cenaze Namazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.