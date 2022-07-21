Kızıltepe'de üstyapı çalışmaları sürüyor

Kızıltepe ilçesinde üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Atatürk Mahallesinde yapılan üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, yetkililerden bilgi aldı.

Yaşanılması mutluluk duyulan bir ilçe için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Çam, şu ana kadar Atatürk Mahallesinde yaklaşık 40 bin metrekareye kadar çalışma gerçekleştirdiklerini ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İhtiyaç olan cadde ve sokaklarda parke çalışmalarına da devam ettiklerini bildiren Çam, şöyle konuştu:

"İnşallah bu senenin sonuna kadar Atatürk Mahallesinde üstyapı çalışmalarımızı bitirmiş ve vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız. Yol çalışmamız bittikten sonra park ve yeşillendirme faaliyetlerine de ağırlık vererek daha konforlu ve yaşanabilir bir ilçe oluşturacağız. Bu hizmetlerin yapılabilmesine imkan sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlıklarımıza, çalışanlarımıza ve ilgili tüm paydaşlarımıza ilçemiz adına teşekkür ediyorum."