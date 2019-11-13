Son Dakika Haberleri: Kızına yazıp bestelediği 'Kardelenim' şarkısını lösemi hastalarına armağan etti
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Kızına yazıp bestelediği 'Kardelenim' şarkısını lösemi hastalarına armağan etti

6 saat önce

Kızına yazıp bestelediği 'Kardelenim' şarkısını lösemi hastalarına armağan etti Lösemili bir kızın hayatının anlatıldığı 'Kardelenim' klipi büyük ilgi gördü Kardelenim şarkısı ile lösemi hastalığına ve bir babanın dramına dikkat çektiDENİZLİ - Denizlili sanatçı Efe Güngör, lösemi hastalığına...

Kızına yazıp bestelediği 'Kardelenim' şarkısını lösemi hastalarına armağan etti

Lösemili bir kızın hayatının anlatıldığı 'Kardelenim' klipi büyük ilgi gördü

Kardelenim şarkısı ile lösemi hastalığına ve bir babanın dramına dikkat çekti

DENİZLİ - Denizlili sanatçı Efe Güngör, lösemi hastalığına dikkat çekmek için söz ve müziği kendisine ait olan 'Kardelenim' isimli şarkısına klip çekti. Klipte bir babanın lösemi hastalığına yakalanan kız ile ilgili yaşadıkları, dramı anlatılıyor.

Sosyal medyada büyük yankı bulan ve lösemi hastası olan kızı için çırpınan bir babanın hikayesinin anlatıldığı klip sözleri ve müziği ile büyük ilgili gördü. Klipte lösemi hastası olan kızın doğumu ve sonrasında babası ile yaşadığı mutlu günlerin ardından hastalığın ortaya çıkması sonrası yaşananlar anlatılıyor. Kliple ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Güngör, 'Dünya Lösemili Çocuklar Haftası' dolayısı ile böyle bir çalışma yaptıklarını kaydeden Güngör, daha önceleri de kendisinin bu tür çalışmalar yaptığını belirtti. Çalışmanın Kızılay Antalya Kan Bankası ile hastane desteğinde yapıldığını ifade eden Güngör, şarkıyı ise kendi kızına yazdığını ancak bir arkadaşları vasıtası ile Kardelenim şarkısını lösemili hastalar için değerlendirilmesi talebi gelince geri çevirmediğini vurguladı. Güngör, "Konu çocuklar olunca, lösemi olunca hiç tereddüt etmeden 'evet' dedim. Ben Denizlili bir sanatçı olarak isterdim ki yanımda kurumlar ya da hastaneler olsun ama ne yazık ki kimse olmadı. Lösemili hastaların hayatı sevmesini ve umutlarla bağlanmasını istiyorum" dedi.

Kızına yazıp bestelediği 'Kardelenim' şarkısını lösemi hastalarına armağan etti

EFE, Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:26 Kaynak: İHA
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