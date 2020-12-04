KKK darbe girişimi davasında hüküm 30 Aralık'ta açıklanacak - Son Dakika

KKK darbe girişimi davasında hüküm 30 Aralık'ta açıklanacak

04.12.2020 19:49
KKK darbe girişimi davasında hüküm 30 Aralık'ta açıklanacak, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahındaki eylemlerine ilişkin 132 kişinin yargılandığı davada sanıkların tamamının son sözleri dinlenildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahındaki eylemlerine ilişkin 132 kişinin yargılandığı davada sanıkların tamamının son sözleri dinlenildi.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen duruşmada, sanıkların bir bölümü salonda hazır edildi. Bazı sanıklar ise koronavirüs tedbirleri kapsamında bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Duruşmada son sözü dinlenen sanıklardan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tayin Dairesinde görevli şube müdürü eski yarbay Sinan Şimşek, 15 Temmuz günü yaşadıklarının mesleki reflekslerle kontrolsüz geliştiğini, suç işleme niyetinin bulunmadığını savundu ve beraatını talep etti.

Eski KKK Kuvvet Geliştirme Daire Başkanı tuğgeneral Erhan Caha, 15 Temmuz'da Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşananların kanunlara uygun olduğunu, kışladaki durumun darbeyle ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığını savundu. Darbe girişimini "sözde darbe" olarak nitelendiren Caha, mahkemenin adil yargılama yapmadığını iddia etti. Suç işlemediğini öne süren Caha, beraat istedi.

Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı eski tuğgeneral Adem Boduroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ele geçirilmediğini, buradan kimseye emir verilip emir alınmadığını savundu. Kara Kuvvetlerinin yönetim merkezindeki hiçbir komuta kontrol sisteminin de kullanılmadığını iddia eden Boduroğlu, silahlı terör örgütü üyesi olmaktan yargılandıklarını ancak silah kullanmadıklarını öne sürdü.

"Bu insanların hiçbiri darbeci değil"

Boduroğlu, "Biz kimseden emir almadık. Kara Kuvvetleri Komutanlığı kışlası darbe girişimine katılmadı. Bu insanların hiçbiri darbeci değil. Beraatımı istiyorum." dedi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harbe Hazırlık ve Eğitim Daire Başkanı eski tuğgeneral Ali Rıza Çağlar da savcılıktan beri tüm ifadelerinin aynı olduğunu belirterek, "Tüm deliller gösteriyor ki ben suç işlemedim. Şahsıma yönelik haksızlığa son verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Sekreteri albay Hüseyin Öztürk, mahkemeye kolaylıklar dilerken, Dinçer Özcan, hakkında iftiradan ibaret tüm iddiaları delillerle çürüttüğünü öne sürüp, beraat talebinde bulundu.

Eski KKK Terörle Mücadele Harekat Subayı yarbay Tanju Aydıncık, Kara Kuvvetleri idari tahkikat raporu ve tanıkların suçsuz olduğunu ortaya koyduğunu savundu.

Eski albay Erkan Erol, üzerine atılı suçları reddettiğini söyledi ve beraat talebinde bulundu. Eski binbaşı Mesut Şahan, darbe girişimi sırasında 1 nolu nizamiye kapısında bulunan herkesin tanık olarak dinlenmesini istediğini, tanıkların suçsuzluğunu ortaya koyduğunu öne sürüp beraat istedi.

Diğer sanıklar da beraat talep etti.

Sanıkların tamamımın son sözlerinin dinlenilmesinin ardından ara kararı açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların bu halinin devamına hükmedip, davanın karar duruşmasının 30 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 10.00'da yapılacağını bildirdi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Darbe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKK darbe girişimi davasında hüküm 30 Aralık'ta açıklanacak - Son Dakika


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