KKKA aşısı Eylül'de insanlar üzerinde denenecek - Son Dakika

KKKA aşısı Eylül'de insanlar üzerinde denenecek

KKKA aşısı Eylül'de insanlar üzerinde denenecek -Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez atanan Prof. Dr. Alim Yıldız, düzenlediği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

KKKA aşısı Eylül'de insanlar üzerinde denenecek

- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez atanan Prof. Dr. Alim Yıldız, düzenlediği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu. Yıldız, toplantıda KKKA virüsü aşısı çalışmaları hakkında da bilgi verip aşının Eylül ayında insanlar üzerinde deneneceğini söyledi.

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez atanan Prof. Dr. Alim Yıldız, düzenlediği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu. Yıldız, toplantıda KKKA virüsü aşısı çalışmaları hakkında da bilgi verip aşının Eylül ayında insanlar üzerinde deneneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez Prof. Dr. Alim Yıldız atandı. Rektör Yıldız, Rektörlük binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya çok sayıda basın mensubu katıldı.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranları dile getiren Rektör Yıldız, "Bildiğiniz gibi bu gece yayımlanan Resmi Gazeteyle 16 üniversitenin rektör ataması yapıldı. 23 Haziran'da başlayan rektör atama sürecinde Üniversitemizin rektörlüğü için birçok kıymetli hocamız başvurmuş, bunlar arasından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ikinci kez Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanmış bulunmaktayım. Bu vesileyle şehrimize ve ülkemize hizmet edecek olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşamaktayım. Şahsımı bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç'a ve YÖK üyelerimize teşekkür ediyorum. 2016 yılından bugüne kadar dört yıllık rektörlük görevimiz süresince, Üniversitemizin fiziksel gelişimi, akademik ve bilimsel çalışmalarının geliştirilmesi ve kaliteli eğitim-öğretim anlayışıyla kısa zamanda Türkiye'deki üniversiteler arasında layık olduğu konuma getirmek için yoğun bir çaba harcadık" dedi.

Yıldız, konuşmasının devamında niteliksel büyümeye önem vereceklerinin altını çizip, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesini önümüzdeki yeni dönemde; dört yıldır sergilediğimiz yönetim anlayışı ve hassasiyetlerle, niceliksel büyümeyi niteliksel büyümeye dönüştürecek çalışmalar ve uluslararasılaşma faaliyetlerine ağırlık vermek suretiyle daha büyük hedeflere taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Sadece eğitim öğretim ve araştırma misyonlarını yerine getiren bir üniversite değil, topluma değer üreten bireyler yetiştiren ve ülkemizin 2023 Yükseköğretim hedeflerini önceleyen bir üniversite olacağız" ifadelerini kullandı.

"KKKA aşısı maymunlar üzerinde denendi, Eylül'de insanlarda denenecek"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin de içinde bulunduğu 11 farklı ülkeden 13 araştırma merkezi tarafından yürütülen KKKA virüsü aşısı, çalışmaları hakkında da bilgi veren Rektör Yıldız, "Aşı çalışmaları başlamıştı, Amerika'da maymunlar üzerinde denemeler yapıldı. Eylül ayı itibariyle İsviçre'de insanlar üzerinde denemeler yapılacak. Denemeler 20 gönüllü üzerinde yapılacak. Biz bunun Sivas'ta olması için uğraşıyoruz. 11 farklı ülkede, 13 farklı araştırma merkezinin katılımıyla bu aşılar yapıldı. Bizim de burada araştırma merkezimizde aşı çalışmalarına katılmıştı, 2017'de destek vermiştik. Şükürler olsun sonucunu alacağız" dedi.

KKKA aşısı Eylül'de insanlar üzerinde denenecek

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, Sivas, Eylül, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 16:16

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık KKKA aşısı Eylül'de insanlar üzerinde denenecek - Son Dakika

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