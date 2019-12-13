KKTC Bakanlar Kurulu'ndan kritik İHA ve SİHA kararı - Son Dakika
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KKTC Bakanlar Kurulu'ndan kritik İHA ve SİHA kararı

6 saat önce

DOĞU Akdeniz'de doğalgaz gerilimin yaşandığı bir dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu'ndan kritik bir adım geldi.

KKTC Bakanlar Kurulu'ndan kritik İHA ve SİHA kararı, System.String[]

DOĞU Akdeniz'de doğalgaz gerilimin yaşandığı bir dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu'ndan kritik bir adım geldi. KKTC Bakanlar Kurulu, 1982 yılında askeri maksatlar için inşa edilen Geçitkale Havaalanı'nın İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) merkezi yapılması yönünde karar aldı.

KKTC'de bugün toplanan Bakanlar Kurulu, Doğu Akdeniz'de görev yapan İHA ve SİHA'ların Geçitkale Havaalanı'nda konuşlandırılması kararını aldı. Edinilen bilgilere göre İHA ve SİHA'lar pazartesinden itibaren Geçitkale Havaalanı'ndan uçmaya başlayacak. İHA ve SİHA'lar Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj ve savaş gemilerine eşlik ediyor.

ANKARA'DAN EKİP GELDİ

İHA ve SİHA'ların KKTC'de konuşlanması için uzun süredir çalışmalar devam ediyordu. Bu amaçla Ankara'dan uzman bir ekip KKTC'ye geldi. Geçitkale'de incelemeler yapan uzman ekibin, olumlu görüş bildirdiği belirtildi. Geçitkale Havaalanı, NATO standartlarında inşa edilmişti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, uzun süredir kapalı olarak tutulan Geçitkale Havaalanı konusunda, Ankara ile KKTC yönetimi arasında görüşmeler yapıldı.

Ankara, havaalanının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kullanımına verilmesi isteğinde bulundu. TSK, havaalanının Doğu Akdeniz'de görev yapan İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) merkezi yapılması yönünde bir görüş sundu.

Geçitkale Havaalanı'nda, savaş uçaklarının sığacağı büyük beton hangarlar bulunuyor. Bunun yanında, pist de savaş uçaklarının rahatlıkla kalkış ve iniş yapacağı şekilde inşa edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Geçitkale Havaalanı'nın görüntüleri


Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Kabine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:59 Kaynak: DHA
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