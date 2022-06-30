KKTC Başbakanı Üstel "Ekonomik Destek Paketi"ni açıkladı - Son Dakika
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KKTC Başbakanı Üstel "Ekonomik Destek Paketi"ni açıkladı

30.06.2022 18:16
KKTC Başbakanı Üstel "Ekonomik Destek Paketi"ni açıkladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, yaşanan ekonomik sıkıntıların aşılması amacıyla yaptıkları çalışmalar sonucu oluşturdukları "Ekonomik Destek Paketi"ni açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, yaşanan ekonomik sıkıntıların aşılması amacıyla yaptıkları çalışmalar sonucu oluşturdukları "Ekonomik Destek Paketi"ni açıkladı.

Üstel, Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen basın toplantısıyla paketi açıklarken, toplantıda, kabine üyeleri ve bürokratlar da hazır bulundu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) tarafından kurulan koalisyon hükümetinin 41. günü olduğunu anımsatan Üstel, Anayasa gereği Meclis'in 1 Temmuz itibarıyla tatile girdiğini ancak yaz tatilinde de çalışmaların süreceğini, komitelerden gelen tasarıların olağanüstü toplantılarla Meclis'ten geçirileceğini söyledi.

Üstel, Türkiye ile imzalanan 2022 Mali İş birliği Protokolü çerçevesinde dün ülkeye iki jeneratör geldiğini de belirterek, 10 gün içinde bu jeneratörlerin de devreye girmesiyle enerji açığının giderileceğini aktardı. Başbakan Üstel, hükümet adına Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Fuat Oktay'a yürekten teşekkür etti.

Halkın kısmen de olsa rahatlaması için bir ekonomik paket hazırladıklarını vurgulayan Üstel, bayram öncesi halkla bunları paylaşarak, büyük bir rahatlama getirmese bile, halkın derin bir nefes almasını hedeflediklerinin altını çizdi.

Buna göre, Ekonomik Destek Paketi kapsamında, işletmelere yönelik kredi paketi için 100 milyon lira kaynak ayrıldı.

Pakette, kadın ve genç girişimcilere yönelik hazırlanan kredi paketi için de 20 milyon lira kaynağa yer verildi.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişilere yönelik, şebeke harici güneş enerjisi elektrik üretim sistemi kurulması kredisi kapsamında 20 milyon lira kaynak ayrıldı.

Krediler yapılandırılacak

Türk Eximbank tarafından KKTC'de faaliyet gösteren ihracatçılara yönelik 60 milyon lira tutarındaki kredi paketinin önündeki sorunlar yapılan girişimler sonucunda aşılırken, bu kredinin ihracatçılar tarafından yüzde 21 faiz oranıyla kullanılabilmesi pakette yer aldı.

Halk Bankası tarafından kullandırılan ve ihtiyacı olan tüm işletmelerin başvurabileceği krediler de paketin içerisinde yer alıyor.

Sosyal yardım alanlara 2 bin lira, engelli maaşı alanlara ise 1000 lira bayramlık katkı verilecek.

Bankalarda borçluların kredilerinin iyileştirilmesi ve/veya yapılandırılması halinde kuralları düzenleyen Yasa Gücünde Kararname'nin süresi 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatıldı

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Kaynak: AA

Ünal Üstel, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Üstel 'Ekonomik Destek Paketi'ni açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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