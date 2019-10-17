Son Dakika Haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ölüm tehditleri nedeniyle polise başvurdu
Son Dakika 3. Sayfa KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ölüm tehditleri nedeniyle polise başvurdu

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ölüm tehditleri nedeniyle polise başvurdu

1 saat önce

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kendisine yönelik ölüm tehdidi ve hakaret içeren paylaşımlar nedeniyle polise başvuruda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ölüm tehditleri nedeniyle polise başvurdu, System.String[]

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kendisine yönelik ölüm tehdidi ve hakaret içeren paylaşımlar nedeniyle polise başvuruda bulundu.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçtiğimiz hafta Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından sosyal paylaşım siteleri üzerinden ölüm tehdidi alması ve hakaret içeren paylaşımlar nedeniyle polise başvurdu.


Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, konuya ilişkin kendileri tarafından halihazırda başlatılan bir çalışma bulunduğunu, bugün verilen dosyanın da eklenerek gereğinin süratle yapılacağını belirtti. Başsavcı Behiç Öztürk de, "Tüm hassasiyetimizle çalışacağız" dedi. Polis Genel Müdürlüğü ile Başsavcılığa, polisin ilgili birimlerince saptanacak olan benzeri diğer iletilere yönelik gerekli teknolojik tespitler de yapılarak, paylaşımların failleri hakkında tüm yasal işlemlerin gecikmeksizin yapılmasının gerekliliği hatırlatıldı. Polis Genel Müdürlüğü ile Başsavcılığa bugün teslim edilen dosyanın bir kopyası Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine de iletildi. - LEFKOŞA

Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, ölüm tehdidi, Kıbrıs, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:50 Kaynak: İHA
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