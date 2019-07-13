KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Anastasiadis'e yeni hidrokarbon önerisi
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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla, Rum lider Nikos Anastasiadis hidrokarbonlar konusunda ortak bir komite kurulması yönünde yeni bir öneri sundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:12
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