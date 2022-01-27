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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri'de Kıbrıs gazileri ile buluştu - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri'de Kıbrıs gazileri ile buluştu

27.01.2022 20:04

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri'de Kıbrıs gazileri ile buluştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri'de Kıbrıs gazileri ile buluştu. Tatar, "20 Temmuz 1974'te siz o adaya gelmeseydiniz, Kıbrıs çok büyük ihtimalle Yunan adası olacaktı" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programda Kıbrıs gazilerine seslenen Tatar, Kıbrıs'ın milli bir mesele olduğunu söyleyerek, "Kıbrıs Türk halkının güvenlik içerisinde yaşayabilmesi ve 80 milyonluk Türk halkını çok yakından ilgilendiren fevkalade önemli bir meseledir. Gazilerimizin yapmış olduğu fedakarlık, Türk milletinin Kıbrıs'a olan ilgisi tarihten gelen, hukuktan gelen, anlaşmalardan gelen her türlü hakkımızı ve hukukumuzu korumasında 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının tarihinde belki de en önemli tarihlerden bir tanesidir. Bir dönüm noktasıdır. Çünkü Türk askeri adaya çıkmasaydı, sizler o gün adaya gelmeseydiniz, çok büyük ihtimalle Kıbrıs bir Yunan adası olacaktı. Kıbrıs Yunan adası olduğunda bugün Doğu Akdeniz'i kaybetmiş olacaktık. 12 adadan sonra Kıbrıs'ın da Yunanların eline geçmesiyle Büyük Yunanistan hayalleri gerçek olacaktı. 20 Temmuz 1974 sabahında Mehmetçikler yani sizler adaya çıktınız. Sizlerin adaya çıkmasıyla orada katledilen orada soykırımdan geçirilen, orada canlı canlı mezarlara gömülen Kıbrıs Türk halkının da artık bağımsızlığı, özgürlüğü, hürriyeti ve Türk bayrağının tekrardan göklerde dalgalanması için her türlü fedakarlık yaptınız" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'ın güvenliğinin ve özgürlüğünün Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığına bağlı olduğunu dile getiren Tatar, "Şu anda da bildiğiniz gibi müzakere süreçleri 50 yıldır devam ediyor. Oynanan oyun Kıbrıs'tan Türkleri çıkartmaktır. Yani Rum tarafına göre bir anlaşma Türkiye'nin garantörlüğünün sonlandırılması ve Türk askerinin Kıbrıs'tan çekilmesidir. Onlar için anlaşma odur. Bizim böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Bundan sonra bir anlaşma olacaksa ancak yan yana yaşayan iki ayrı devletin kurumsal iş birliğinde bir anlaşma olabilir. O anlaşmanın da bir parçası mutlaka Türkiye'nin garantörlüğünde devam etmesi ve Tük askerinin varlığının Kıbrıs'ta aynı şekilde devam etmesidir" diye konuştu.

Programa, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtulmuş Karamustafa, protokol üyeleri ve gaziler katıldı.

(Mükremin Kaya/ İHA)

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri'de Kıbrıs gazileri ile buluştu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri'de Kıbrıs gazileri ile buluştu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri'de Kıbrıs gazileri ile buluştu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri'de Kıbrıs gazileri ile buluştu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri'de Kıbrıs gazileri ile buluştu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri'de Kıbrıs gazileri ile buluştu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri'de Kıbrıs gazileri ile buluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri'de Kıbrıs gazileri ile buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri'de Kıbrıs gazileri ile buluştu - Son Dakika
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