KKTC'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun saat 08.00'de Bayrak Radyo ve Televizyonundan (BRT) günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla başladı.

Daha sonra başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe ve maske takma kuralıyla yapılan törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyeti Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, milletvekilleri, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, KKTC 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, askeri erkan, belediye başkanları, kurum kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenkler bırakıldı ve Anıtkabir'den gelen toprak Büyükelçi Başçeri tarafından Cumhurbaşkanı Tatar'a sunuldu.

Tören, saygı duruşu ile tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Saner ve Bakan Amcaoğlu, BRT'deki "19 Mayıs Özel" programına katılarak öğrencilerle çevrim içi görüşecek.

KKTC'nin diğer bölgelerinde de Bayram kapsamında törenler gerçekleştirildi.

Lefkoşa'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde akşam saatlerinde Fener Alayı düzenlenecek.

KKTC'de devlet daireleri, binaların balkonları ve camlarına Türkiye ile KKTC bayraklarının asıldığı görüldü.