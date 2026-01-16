KKTC'de Akıllı Trafik Sistemi Hayata Geçiyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetleme ve Akıllı Kavşak Projesi'nin, bir trafik sistemi olmanın ötesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurumsal denetim kapasitesini güçlendiren önemli bir teknoloji yatırımı olarak da değerlendirilebileceğini söyledi.

Görgün, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlenen Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetleme ve Akıllı Kavşak Projesi Tanıtım Töreni'ndeki konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC hükümetleri arasında imzalanan "2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması" çerçevesinde KKTC'de trafik ve yol güvenliğini güçlendirmek, denetim kapasitesini artırmak ve bu alanda sürdürülebilir bir kamu hizmeti altyapısı tesis etmek amacıyla başlayan projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Bu iradeyi, sadece niyet beyanı düzeyinde bırakmadan, sahaya inen, ölçülebilir sonuçlar üreten ve vatandaşların günlük hayatına doğrudan güvenlik olarak yansıyan projelerle somutlaştırdıklarını anlatan Görgün, "Trafik ve yol güvenliği gibi toplumun tamamını ilgilendiren alanlarda teknoloji tabanlı, kalıcı ve etkisi sahada hissedilen çözümler geliştirmeyi hem kurumsal sorumluluğumuzun hem de stratejik önceliğimizin bir parçası olarak görüyoruz." diye konuştu.

Haluk Görgün, SSB olarak yaklaşımlarının çok net olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Yaklaşımımız, geliştirdiğimiz teknolojilerin yalnızca askeri alanlarda sınırlı kalmaması, sivil güvenlik ve kamu düzeni alanlarında da önleyici, koruyucu ve sürdürülebilir çözümler üretmesidir. Trafik güvenliği bu yaklaşımın en kritik başlıklarından biridir. Bu sistemlerle birlikte trafik denetimlerinde caydırıcılığın artırılmasını, hız ihlallerinin önlenmesini, buna bağlı olarak trafik kazalarının, yaralanmaların ve can kayıplarının azaltılmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda yüklenici firmamız Radarsan ile Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetleme ve Akıllı Kavşak Projesi anlık hız tespiti paketine yönelik sözleşmemiz 13 Mayıs 2024 tarihinde imzalanmıştır."

Sözleşme kapsamında KKTC genelinde 150 anlık hız tespit sisteminin sahaya kazandırılmasını hedeflediklerini dile getiren Görgün, "Bununla birlikte yalnızca sahaya cihaz yerleştirmekle yetinmedik, denetimi uçtan uca ele alan bir anlayışla merkezi Anlık Hız Tespit Sistemi (AHTS) yazılımının kurulmasını, merkez donanımlarının teminini, devreye alma süreçlerini ve sistemler arası entegrasyonu projeye dahil ettik." dedi.

"Önemli bir teknoloji yatırımı"

Haluk Görgün, sahada kullanılacak AHTS noktalarında tespit edilen geçişlere ilişkin plaka ve görüntü bilgilerinin GSM üzerinden merkezi sisteme güvenli şekilde iletilmesinin de bu mimarinin temel parçalarından biri olduğunu belirtti.

Sözleşme imzasının ardından yoğun bir mühendislik ve saha koordinasyonu ile ilerlediklerini vurgulayan Görgün, "Bu kapsamda sözleşmeden 11 ay sonra 29 Nisan 2025 tarihinde fabrika kabul testlerini, sözleşmeden 15 ay sonra 14 Ağustos 2025 tarihinde saha kabul testlerini tamamladık. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, bu test süreçleri tamamlanarak imza altına alınan takvimden daha kısa sürede ürünler ve sistemleri KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarına teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Görgün, üzerinde durulması gereken bir diğer hususun sistemin sahip olduğu merkezi ve bütüncül yazılım mimarisi olduğuna işaret ederek bu yapının tüm kurumların denetim süreçlerini daha etkin ve koordineli yürütmesine, karar alma mekanizmalarını veriye dayalı olarak güçlendirmesine ve kaynak kullanımında sürdürülebilir bir yaklaşım benimsenmesine imkan sağladığını söyledi.

"Proje bir trafik sistemi olmanın ötesinde KKTC'nin kurumsal denetim kapasitesini güçlendiren önemli bir teknoloji yatırımı olarak da değerlendirilebilir." ifadesini kullanan Görgün, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz hız tespit sistemimiz de yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş olup tasarımından yazılımına, donanımından entegrasyonuna kadar tamamen ülkemizin mühendislik birikiminin ürünüdür. Sistem Türkiye'de uzun süredir aktif olarak kullanılmakta, operasyonel sahada kendisini ispat etmiş, güvenilirliği ve etkinliği teyit edilmiş bir çözüm niteliği taşımaktadır. Bu önemli projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyor, sistemin KKTC'ye ve vatandaşlarına hayırlı olmasını temenni ediyorum."

"KKTC'yi teknolojik açıdan bağımsız hale getiriyoruz"

Yüklenici firma Radarsan'ın Genel Müdürü Serhat Doğan ise geliştirdikleri Trafidar sisteminin sadece can ve mal güvenliği sağlamadığını belirterek, "Sistem, geçen her aracı kayıt altına alır, analiz eder ve sorgulanabilir hale getirir. Bu trafik denetim verisi, aranan ve risk oluşturan araçların tespitine, trafiğin akışı ve sürüş davranışlarının değerlendirilmesine, aynı zamanda olayların doğru ve hızlı bir şekilde aydınlatılmasına çok ciddi katkı sağlar." diye konuştu.

Doğan, KKTC'deki ithal ve güvenlik riski barındıran sistemleri yerli ve milli, doğuştan yapay zekaya sahip sistemlerle değiştirdiklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Her yıl tekrar eden lisans ve dışa bağımlı yazılım maliyetlerini ortadan kaldırdık. En önemli kısmı KKTC'yi bu alanda özgün sistemlerimizle birlikte teknolojik açıdan bağımsız hale getiriyoruz. Fiziksel yapay zeka alanında tasarlıyoruz, üretiyoruz. Geliştirdiğimiz çözümleri de sivil ve savunma sanayi arasında bir teknoloji köprüsüne dönüştürüyoruz. Bu köprü ulusal güvenlik kapasitemizi güçlendiriyor, savunma sanayimizi sivil alanda olgunlaştıran teknolojilerle besliyor, sürdürülebilir stratejik bağımsızlığa yerli ve milli projelerle destek oluyor."