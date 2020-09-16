KKTC'de karantina uygulamasını delen turist havuz keyfi yaptı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde karantina otelinde kalan yabancı uyruklu 22 yaşındaki S.B.'nin karantina uygulamasını delerek, havuz keyfi yapması tepkilere neden oldu.

KKTC'ye turist olarak giriş yapan ve koronavirüs (Covid-19) tedbiri nedeniyle karantina uygulamasını delen 22 yaşındaki S.B.'nin karantina odasından gizlice kaçıp, havuz keyfi yapması ülkede tepkilere neden oldu. Girne'de karantina oteli olarak kullanılan Malpas Otel'de meydana gelen olayda, S.B'nin gece mayosunu giyerek, karantina odasına ait yangın merdiveninden havuza giriş yaptığı belirtildi.

KARANTİNAYI DELDİ, HAVUZ KEYFİ YAPTI

S.B'nin iki saat boyunca havuzda vakit geçirdiği kaydedildi. S.B'nin daha sonra yangın merdiveninden yeniden odasına gittiği tespit edildi. O anlar ise, karantinada olan bir turiste ait cep telefonuyla kayda alındı. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından polis S.B. hakkında yasal işlem başlattığı ifade edildi.