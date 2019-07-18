Son Dakika Haberleri: KKTC'de korkutan orman yangını
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KKTC'de korkutan orman yangını

9 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa-Girne anayolu Ciklos mevkiinde çıkan yangında 6 dönümlük alan kül oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa-Girne anayolu Ciklos mevkiinde çıkan yangında 6 dönümlük alan kül oldu. Lefkoşa-Girne anayolu Ciklos mevkiinde dün ormanlık alanda henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 6 dönümlük makilik yabani harnup ve zeytin ağaçları yandı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri personel ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Tatar, yangına müdahale eden ekipleri tebrik etti.
(İHA)
KKTC'de korkutan orman yangını
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Girne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:10 Kaynak: İHA
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