Kktc'de sarı yeleklerle 'yolları yapın' eylemi - Son Dakika
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Kktc'de sarı yeleklerle 'yolları yapın' eylemi

6 saat önce

KKTC'de sarı yeleklerle 'yolları yapın' eylemiSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 'Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödemelerine rağmen yolların yapılmadığını ve insanların öldüğünü iddia eden yüzlerce kişi başkent Lefkoşa'da eylem yaptı.

KKTC'de sarı yeleklerle 'yolları yapın' eylemi

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 'Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödemelerine rağmen yolların yapılmadığını ve insanların öldüğünü iddia eden yüzlerce kişi başkent Lefkoşa'da eylem yaptı. Eylemcilerin bazılarının sarı yelekler giydikleri görüldü.

'Yollarda ölmek, sevdiklerimizi kaybetmek istemiyoruz' diyerek yetkililere seslenen eylemcilerin sloganı, 'Yol yoksa seyrüsefer(Motorlu Taşıtlar vergisi) de yok' oldu.

KKTC'de, 24 Aralık'ta 41 yaşındaki Esra Korcan, Gazimağusa bölgesinde Turunçlu kavşağı olarak bilinen yerde karşı şeritten gelen aracın yoldan çıkması ve kendi şeridine geçmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Olay sosyal medyada, 'yollara bir bariyer yapacak paramız yok mu' diye eleştirildi. KKTC hükümeti de kazadan bir gün sonra, olay yerine bariyer döşemeye başladı. Hükümet ayrıca 1 Ocak'ta da 'seyrüsefer' ücretlerine yüzde 9'a yakın zam yaptı.

TRAFİKTE ÖLMEK İSTEMİYORUZ

Bunun üzerine bir grup genç; sosyal medyadan örgütlenme çağrısı yaptı. Sosyal medyada oluşturulan gruba kısa sürede 40 bine yakın üye katıldı.

Örgütlenen gençler, dün akşam Başkent Lefkoşa'da eylem yaptı. Sarı yelekler giyen gençler, ellerinde 'Ya yol yap ya yoldan çekil', 'Trafikte ölmek istemiyoruz', 'Zamlara boyun eğme ayağa kalk', 'Yol yoksa seyrüsefer de yok', 'Yol bariyer ışık yok, vergi seyrüsefer çok çok' dövizleri taşıdı.

Eylemde konuşmalara, 'Susma sustukça sıra sana gelecek', 'Biz halkız' sloganlarıyla, alkışlarla, davullarla ve düdüklerle eşlik edildi.

Eylemde yapılan konuşmalarda ise, yollarda daha fazla acıların yaşanmaması için halkın çığlığının duyulması gerektiği belirtildi. Eylemde, kazalarda hayatlarını kaybedenlerin yakınları da konuşmalar yaptı.

Kktc'de sarı yeleklerle 'yolları yapın' eylemi

Kıbrıs, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:21 Kaynak: DHA
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