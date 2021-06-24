KKTC'de son 24 saatte 45'i yerel, 50 pozitif vaka - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında 45'i yerel olmak üzere 50 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 7 bin 895'e ulaştı.

KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 8 bin 33 olduğunu duyurarak, 45'i yerel olmak üzere toplam 50 yeni vakanın tespit edildiğini ve 23 kişinin ise taburcu edildiğini aktardı. Bakan Üstel, vakalardan 1'inin havayolu ile ülkeye geldiğini, 4 kişinin ise daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduklarını ve gözetim altında bulunduklarını kaydetti.

KKTC'de toplam vaka sayısı 7 bin 895'e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 35 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Üstel, vakalardan 28'inin başkent Lefkoşa, 11'inin Girne, 4'ünün Gazimağusa, 1'inin İskele Bölgesi ve 1'inin ise Güzelyurt Bölgesi'nden tespit edildiğini bildirdi.

(Ayşe Soykıray/İHA)