KKTC'deki Netkent öğrencileri denklik için bireysel başvuru yapacak

KKTC'de faaliyet gösteren ve ilk online Türk Üniversitesi olan Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay, Netkent öğrencilerinin denklik için bireysel başvuru yapacaklarını açıkladı.

KKTC'de faaliyet gösteren ve ilk online Türk Üniversitesi olan Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay,2021-2022 eğitim-öğretim dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Turgay, "Bu konu hakkında o tarihe kadar YÖK'e herhangi bir başvuru yapılması ve dolayısıyla herhangi bir cevap alınması mümkün değildir" dedi. Prof. Turgay, Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarının önerisi doğrultusunda, KKTC kanunlarına uygun olarak online eğitim vermek üzere, yine dönemin KKTC devlet makamlarının bilgisi, tasvibi ve desteğiyle kurulmuş öncü bir üniversite olduklarını anlattı. Prof. Dr. Turgay, "Üniversitemiz eğitim ve öğretim faaliyetlerini yasal olarak sürdüren bir KKTC üniversitesidir. Ayrıca, farklı olarak YKS ile öğrenci almamaktadır. Üniversitemize yalnızca ikinci üniversite eğitim ve öğretimi kapsamında öğrenci kabul edilmektedir." dedi.

"ÖĞRENCİLERİN BİREYSEL BAŞVURU HAKKI VAR"

Netkent'in tabi olduğu tanınma ve denklik konularına da değinen Prof. Dr. Turgay şunları söyledi: "Bu konuda pek çok soru alıyoruz. YÖK'ün 'Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanınma ve Denklik Yönetmeliği' ve bu yönetmeliğin yabancı bir üniversitenin YÖK tarafından tanınma şartını belirleyen maddesi hiçbir hukuki tartışmaya mahal vermeyecek biçimde düzenlenmiştir. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerimizin, mezuniyetleri sonrasında T.C. Yüksek Öğretim Kurulundan denklik talebinde bulunmaları için mevcut T.C. yasaları gereği, bu yönetmelik çerçevesinde ve ilgili mevzuat uyarınca uygun şartlara sahip diğer yabancı ülke üniversitelerinin mezunları gibi, bireysel başvuru yapma hakları bulunmaktadır. Lisans programlarında ilk mezunlarımızı 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi sonrası vereceğimiz dikkate alınırsa, bu konu hakkında o tarihe kadar YÖK'e herhangi bir başvuru yapılması ve dolayısıyla herhangi bir cevap alınması mümkün değildir."

'DOĞRU BİLGİLENDİRME ÇOK ÖNEMLİ'

Bu konularda çok titiz olunması gerektiğini anlatan Rektör Prof. Dr. Tayfun Turgay, "Doğru bilgilendirme çok önemli. Örneğin biz üniversite olarak resmi internet sitemizde ya da sosyal medya hesaplarımızda öğrencilerimize veya öğrenci adaylarına, lisans programları öğrencilerimizin mezuniyetleri sonrası doğrudan denklik alamayacaklarını, mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olarak bireysel denklik başvurusu hakkına sahip olduklarını anlatarak, denklik başvurusu aşamasında ve denklik almaları konusunda sorun yaşayacakları hiçbir hukuksal neden bulunmadığını ifade ediyoruz. Tanınma ve denklik konularında T.C. yasaları ve YÖK yönetmeliklerinde düzenlenen kurallar son derece açık ve nettir. Tüm açıklamalarımızda bu yönetmeliklerde bulunan maddelere açıkça yer vererek öğrencilerimizi ve öğrenci adaylarını yasalara uygun olarak aydınlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

'1000 YAZILIM MÜHENDİSİ KAZANDIRACAĞIZ"

Öncü olmanın zorluklarını yaşadıklarını ancak koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde hiç ara vermeden kesintisiz eğitim verdiklerini anlatan Prof. Dr. Turgay şunları söyledi:

"Bu zor dönemde eğitimlerin aksatmayan öğrencilerimizle, akademisyenlerimizle ve onlara fedakarca destek veren idari ve teknik tüm çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Yaşamakta olduğumuz Covid-19 süreci eğitim sektörü için artık bazı hususları kesinlikle netleştirmiştir. Örgün veya uzaktan eğitim sadece amaca ulaşmak için kullanılan eğitim yöntemleridir. Günümüz iletişim teknolojilerinin ulaştığı seviyede evrensel eğitim, teknolojik sistemler kullanılarak doğru ve efektif bir şekilde kolaylıkla verilmektedir. Denetlenmesi son derece basit olan bu yöntemde önemli olan, her eğitim modelinde olduğu gibi eğitimin içeriği ile eğitimi veren eğitmenin sahip olduğu birikimdir. Bu anlayışın öncüsü olmakla iftihar ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın göstermiş olduğu hedefi benimseyip, milletimizin geleceğine büyük değer katacağına inandığımız 1 milyon yazılımcı hedefine destek vermek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir bilişim adası olması amacıyla başlattığımız, milletimize 1000 yazılım mühendisi kazandıracak 'Yarınlar Bizim' burs programının büyük ilgi görerek rekor sayıda başvuruya ulaşması ise üzerimizden bu zorlu dönemin tüm yorgunluğunu aldı. Bilimin ışığında doğan ülkümüz Netkent'in Mütevelli Heyetinin, Senatosunun, İdari Yapısının ve Akademisyenlerinin tek bir hedefi vardır. O da ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti ile Yüce Türk Ulusunun kopmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin refahı ve yücelmesidir. Milletimize olan sadakatimiz ve yasalara olan saygımız her şeyin üzerindedir."