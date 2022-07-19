KKTC Meclis Başkanı Töre, Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi - Son Dakika
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KKTC Meclis Başkanı Töre, Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi

19.07.2022 23:38

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve eşi Emel Töre, Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere KKTC'ye davet edilen konuklar onuruna resepsiyon verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve eşi Emel Töre, Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere KKTC'ye davet edilen konuklar onuruna resepsiyon verdi.

Cumhuriyet Meclisi bahçesinde düzenlenen resepsiyona, KKTC'li bakanlar, milletvekilleri, kurum ve kuruluşların temsilcileri, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Türkiye'den bazı milletvekilleri ile temsilciler de katıldı.

Töre, burada yaptığı konuşmada, 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemini ve Kıbrıs Türkü için değerini anlattı.

Türkiye'ye atıfta bulunarak "Bir halkız biz" ifadelerini kullanan Töre, "Bir kez daha 1878'i yaşamak istemiyoruz. KKTC'den asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Töre, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık karakterinin olduğunu ifade etti.

Türk ordusunun Ada'dan çıkmayacağını, KKTC ve Türkiye'den asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Töre, tüm şehitlere rahmet diledi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Meclis Başkanı Töre, Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi - Son Dakika

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