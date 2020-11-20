Hortum hasara yol açtı - Son Dakika

Hortum hasara yol açtı

20.11.2020 18:11

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne bölgesinde meydana gelen hortum, hasar oluşturdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne bölgesinde meydana gelen hortum, hasar oluşturdu.

Türk Ajansı Kıbrıs'ta (TAK) yer alan habere göre, Girne'de geniş alanda etkili olan hortum hasara yol açtı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, hortum sonucu, Ozanköy, Çatalköy Sanayi, Lapta Oteller bölgeleri ve Karşıyaka'da zarar oluştu.

Hortum sonucunda bazı binaların çatıları uçarken, araçlar devrildi, kopan ağaçlar araçların üzerine düştü, duvarlar çöktü ve elektrik telleri ile direkleri zarar gördü.

Olumsuz hava koşulları ve hortum nedeniyle 3 kişi de hafif yaralandı.

Girne Kaymakamı Sinan Güneş, rüzgar, yağış ve hortumun neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle Girne Sivil Savunma Müdürlüğünde kriz masası oluşturulduğunu kaydetti.

Güneş, yağışla birlikte Sadrazamköy'den Çatalköy bölgesine kadar çeşitli noktalarda meydana gelen hortumların bölgeye zarar verdiğini, ağaçların devrildiğini, elektriklerin kesildiğini belirterek, Geçitköy barajındaki jeneratörün devreye sokulduğunu ifade etti.

Zarar gelen bölgelerde çalışmalar sürüyor

Saat 16.00 itibarıyla yağmurun durduğunu ve trafik akışının yeniden başladığını vurgulayan Güneş, zarar meydana gelen bölgelerde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, fırtına, dolu ve şiddetli rüzgarın Teknecik santralinde zarara neden olduğunu ve üretimin koruma amaçlı durduğunu açıkladı.

Girne, Dikmen, Alayköy, Yılmazköy ve Boğaz'a elektrik verilemediğini söyleyen Erdoğan, ekiplerin müdahaleye başladığını ve 4-5 saat içerisinde elektrik verilebilmesi için gerekli çalışmaların sürdüğünü belirtti.

KKTC'de dün gece etkili olan olumsuz hava koşulları ve aşırı yağışlar nedeniyle Karpaz bölgesi de olumsuz etkilenmiş ve bazı yollar trafiğe kapatılmıştı.

Hortum hasara yol açtı
Hortum hasara yol açtı
Hortum hasara yol açtı
Hortum hasara yol açtı

Kıbrıs, Hortum, Girne, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hortum hasara yol açtı - Son Dakika


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