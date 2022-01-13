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KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, vefatının 10. yılında anıldı - Son Dakika

KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, vefatının 10. yılında anıldı

13.01.2022 13:06
KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, vefatının 10. yılında anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 10. yılında başkent Lefkoşa'daki anıt mezarı başında anıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 10. yılında başkent Lefkoşa'daki anıt mezarı başında anıldı.

Anma törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bakanlar, milletvekilleri, KKTC'nin İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, askeri erkan, Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş ve ailesi, vatandaşlar ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar ve Denktaş ailesinin çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Tatar, burada yaptığı konuşmada, Denktaş'a bir kez daha rahmet diledi ve Denktaş'ın huzur içerisinde yatması temennisinde bulundu.

Tatar, ömrü mücadeleyle geçen Denktaş'ın 1960 anlaşmaları öncesinde EOKA terör örgütüne karşı kahramanca mücadele ettiğini söyledi.

Denktaş'ın 1960 anlaşmalarında Kıbrıs'taki iki halkın egemen olarak kayıtlara geçmesi ve Türkiye'nin garantör olarak yer almasında, hukukçu kimliğiyle büyük bir rolü olduğunu anımsatan Tatar, "Kendisi (Denktaş), bir mücahit ve bir cesur yürekti. Denktaş bir hukukçu ve avukattı. Hayatının büyük bir bölümünde ne kadar iyi bir müzakereci olduğu, hakkımızın, hukukumuzun ve bağımsızlığımızın kazanılmasında ne kadar önemli hizmetler yaptığını zaten hepimiz çok iyi bilmekteyiz. Rauf Raif Denktaş dediğimizde ilk akla gelen bağımsızlıktır, egemenlik ve devlettir, bunları da bize bir vasiyet olarak bırakmıştır." dedi.

Tatar, Denktaş'ın ölüm döşeğinde "bağımsızlık, özgürlük, hürriyet ve egemenlikten asla vazgeçmeyiniz, Türkiye ve ana vatanımıza sıkı sıkıya sarılmayı ihmal etmeyiniz." yönünde vasiyette bulunduğunu, kendilerinin de bu vasiyeti uyguladıklarını ifade etti.

KKTC'nin 1983'te kurulmasıyla Kıbrıs'ta iki ayrı halkın olduğunu, bu iki ayrı halkın egemen olduğunu ve Denktaş'ın egemenlik temelinde federasyon modelinde bir anlaşmanın olamayacağını o dönemlerde öngördüğünü kaydeden Tatar, Denktaş'ın tüm müzakerelerde Kıbrıs Türk halkının egemenliği için haykırdığını vurguladı.

Tatar, Denktaş'ın okulundan yetişmiş biri olarak kendisinin müzakere masasında Kıbrıs Türk halkını temsil ettiğini aktararak "iki ayrı devlet ve egemenlik" politikasını savunduklarını, bu temelde bir anlaşma ile Denktaş'ın vasiyetini yerine getirebileceklerini ve bu siyasetten geri adım atılmaması gerektiğini dile getirdi.

"O zor yolda hep yanımızda olan Türkiye'ye buradan selamlarımızı vermek istiyorum"

Serdar Denktaş ise yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı vefatının 10. yılında özlemle andıklarını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının çok zor bir yol yürüdüğünü anımsatan Denktaş, KKTC halkının her türlü zorluğu göğüsleyerek, özgürlük için mücadele ettiğinin altını çizdi.

Denktaş, "Rauf Denktaş ve yol arkadaşlarının huzurunda, o kutlu yolda, mücadelede, birlikte yürüdükleri Türk Mukavemet Teşkilatının tüm mensuplarına, kan dökerek bu toprakları vatan yapan şehitlerimize, gazilerimize ve mücahitlerimize, Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine ve mensuplarına, o zor yolda hep yanımızda olan Türkiye'ye buradan selamlarımızı vermek istiyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından bir lise öğrencisi tarafından günün anlam ve önemini belirten bir şiir okundu ve Denktaş için dua edildi.

KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, vefatının 10. yılında anıldı
KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, vefatının 10. yılında anıldı
KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, vefatının 10. yılında anıldı
KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, vefatının 10. yılında anıldı

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cumhurbaşkanı, Lefkoşa, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, vefatının 10. yılında anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, vefatının 10. yılında anıldı - Son Dakika
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