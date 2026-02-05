KKTC'nin Tanıtım Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

KKTC'nin Tanıtım Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

KKTC\'nin Tanıtım Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor
05.02.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fikri Ataoğlu, Türkiye'de KKTC'nin tanıtımına yönelik işbirliği projeleri başlatacaklarını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "Önümüzdeki kısa günler içerisinde yine Türkiye'nin farklı illerinde işbirliği içerisinde Kuzey Kıbrıs'ın tanıtılmasıyla ilgili çalışmalarımız olacak." dedi.

Dünyanın sayılı turizm organizasyonlarından 29. EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın açılışında konuşan Ataoğlu, 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "KKTC'den o gün orada bulunan şampiyon meleklerimize de rahmet diliyorum. Bütün temennimiz, böyle olayların yaşanmaması ve böyle olayların yaşandığı dönem içerisinde de acıların olmayacağı şekilde önlemlerin alınmasıdır." şeklinde konuştu.

KKTC olarak her zaman her platformda kendilerini açıkça anlatmaya çalıştıklarını söyleyen Ataoğlu, şöyle devam etti:

"KKTC'nin anlatmakla değil yaşamakla anlaşılabilecek bir ülke olduğunu ifade ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanımıza da çok teşekkür ederim. EMITT Fuarı'nda çok büyük bir katkısı var. 'Ada Kıbrıs Projesi'nin lansmanını gerçekleştirdiğimizde de İstanbul'da bizlerle birlikte olan ve bunu başlatmış olduğumuz işbirliğiyle taçlandıran Türk Hava Yolları yetkililerine canıgönülden teşekkür etmek isterim. Pegasus Hava Yolları da aynı değerde ciddi bir katma değer koymuştur. Uçak bilet fiyatlarındaki yüksek rakamların istediğimiz şekle gelebilmesiyle ilgili başlatmış olduğumuz ve meyvelerini de aldığımız bir çalışmaydı."

"Kuzey Kıbrıs'ın tanıtılmasıyla ilgili çalışmalarımız olacak"

Fikri Ataoğlu, ülkelerinde turizmin daha ileri gitmesiyle ilgili çalışmaları anlatarak, "2016'da Türkiye'nin farklı illerinde yapmış olduğumuz KKTC'yi tanıtıcı etkinlikler gibi, önümüzdeki kısa günler içerisinde de yine Türkiye'nin farklı illerinde işbirliği içerisinde Kuzey Kıbrıs'ın tanıtılmasıyla ilgili çalışmalarımız olacak." diye konuştu.

Ülkelerindeki sağlık turizmi ile ilgili de oldukça çaba sarf edildiğini dile getiren Ataoğlu, KKTC'de turizmin artık 12 aya yayıldığını belirtti.

Ataoğlu, Türkiye'de KKTC'nin tanıtımıyla ile ilgili çalışmaların önemini vurgulayarak, "Bir taraftan Antalya'daki binamızın, bir taraftan da İstanbul'daki belirlenen yerin Kıbrıs kültürünü yaşatmasını hedefliyoruz. Diğer taraftan geçtiğimiz hafta bizlere verilen Ankara Beypazarı'nda bir konağın, Kıbrıs kültürüne yönelik gastronomi ve kültürle anılması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Fikri Ataoğlu, Etkinlik, Politika, Türkiye, Ekonomi, Kıbrıs, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KKTC'nin Tanıtım Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim Trump'ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı

17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Elazığ’da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
Elazığ'da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 17:52:54. #7.11#
SON DAKİKA: KKTC'nin Tanıtım Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.