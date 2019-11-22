Son Dakika Haberleri: Klasik balenin unutulmaz masalı "Uyuyan Güzel" yeniden sahnelerde
Son Dakika Güncel Klasik balenin unutulmaz masalı 'Uyuyan Güzel' yeniden sahnelerde - Son Dakika

Klasik balenin unutulmaz masalı "Uyuyan Güzel" yeniden sahnelerde

6 saat önce

Teknik ve estetik yönünden bale sanatının en önemli ürünlerinden biri olan "Uyuyan Güzel" adlı eser, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından yeniden sahnelenecek.

Klasik balenin unutulmaz masalı

Teknik ve estetik yönünden bale sanatının en önemli ürünlerinden biri olan "Uyuyan Güzel" adlı eser, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından yeniden sahnelenecek.

İDOB'un 2017 yılında repertuvarına yeniden kattığı eser, 30 Kasım ile 3, 5, 7, 10 ve 12 Aralık tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Yüz yıllık uykuya dalan güzel bir prensesin öyküsünü anlatan ve klasik bir Avrupa masalı "Uyuyan Güzel"i Fransız balet Marius Petipa'nın koreografına sadık kalarak, İDOB Bale Başkoreografı Ayşem Sunal Savaşkurt sahneye koydu.

Müzikleri Pyotr İlyiç Çaykovski'ye ait olan eserde "Prenses Aurora" karakterini Büşra Ay ile Berfu Elmas, "Prens Florimund"u Erhan Güzel ile Batur Büklü ve Hasan Topçuoğlu, "Carabosse"yi İlke Kodal, Nuri Arkan ve Melike Koper, "Leylak Perisi"ni yine Koper'in yanı sıra Büşra Ay ve Merve Topaldemir, "Prenses Florine ve Mavi Kuş"u Zuhal Karaca, Ami Naito, Can Bezirganoğlu ve Hasan Topçuoğlu canlandırıyor.

Oyunun dekor tasarımında Adnan Öngün, kostüm tasarımında Çimen Somuncuoğlu, ışık tasarımında ise Önder Arık'ın imzası bulunuyor.

Klasik bale repertuvarının en önemli eseri olarak kabul edilen, konservatuvarlarda üzerine incelemeler yazılan "Uyuyan Güzel" ilk kez 1890 yılında St. Petersburg'da sahnelendi.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:32 Kaynak: AA
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