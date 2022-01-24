"Klondike", dünya prömiyerini Sundance Film Festivali'nde yaptı - Son Dakika

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach'ın üstlendiği, TRT ortak yapımı "Klondike" filmi, dünya prömiyerini Sundance Film Festivali'nde gerçekleştirdi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Ukrayna- Türkiye ortak yapımı film, ilk gösterimini festivalin ana yarışma bölümü olan "Uluslararası Yarışma"da yaptı.

Film ekibi, festivaldeki gösterimin ardından düzenlenen söyleşiye Ukrayna'daki bir sinema salonundan katılarak, Amerikalı sinemaseverlerin sorularını yanıtladı.

Filmin Avrupa prömiyeri, ekibin katılımıyla 72. Berlin Uluslararası Film Festivali'nin "Panorama Bölümü"nde yapılacak.

Ukrayna- Rusya sınırında yaşayan hamile kadın Ira'nın ayrılıkçı gruplar tarafından köyünün kuşatılmasına rağmen evini terk etmeyişiyle başlayan film, 17 Temmuz 2014'te, Ira ve ailesinin kendilerini uluslararası bir uçak kazasının merkezinde bulmalarını konu alıyor.

Filmin çekimleri, Ukrayna, Türkiye, Gürcistan, Polonya ve Bosna Hersekli film ekipleri tarafından 2020'de Ukrayna'da tamamlandı.