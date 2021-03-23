KMÜ'de "Türk İslam Kültüründe Nevruz ve Hıdırellez" konulu panel düzenlendi - Son Dakika

KMÜ'de "Türk İslam Kültüründe Nevruz ve Hıdırellez" konulu panel düzenlendi

23.03.2021 13:13
KMÜ'de

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Edebiyat Fakültesi tarafından "Türk İslam Kültüründe Nevruz ve Hıdırellez" konulu panel düzenlendi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Edebiyat Fakültesi tarafından "Türk İslam Kültüründe Nevruz ve Hıdırellez" konulu panel düzenlendi.

21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla çevrimiçi düzenlenen panele, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, üniversitenin akademik ve idari personeli ile bazı öğrenciler katıldı.

Panelin açılışında konuşan Rektör Ak, 21 Mart Nevruz Bayramı ve 6 Mayıs Hıdırellez Günü'nün Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada yüzyıllardan beri kutlandığına dikkat çekerek, hem nevruzun hem de Hıdırellez'in insanların yeni bir umutla sıkıntılarından kurtulacağına, bolluk ve berekete kavuşacağına inanıldığına vurgu yaptı.

Bu iki günün de doğanın uyanışıyla, insan bedeni ve ruhunun da canlanacağına inanılan özel zamanlar olduğunun altını çizen Ak, şunları kaydetti:

"Bu günlerde insanlar özellikle doğayla iç içe olmaya çalışır, evini ve çevresini temizler, kendisi ve misafirleri için yemekler yapar, bol bol ikramda bulunur, kapısına gelenleri boş çevirmemeye çalışır, olabildiğince insanlara ve hayvanlara şefkat gösterir, mümkün olduğunca iyi sözler ve davranışlarda bulunmaya gayret eder. Yüzyıllardan beri sürdürülen bu adetler, bugün de korunarak yaşatılmalı, aramızda iyiliği ve güzelliği yayan her geleneğimize sahip çıkarak modern hayat şartlarında yok olup gitmemesi için çaba sarf etmeliyiz."

Rektör Namık Ak, 2021 yılının UNESCO ve Cumhurbaşkanlığı tarafından Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Bu münasebetle, büyük mutasavvıf Yunus Emre'yi hayatın hemen her alanına nüfuz eden sözleri ve öğretileriyle her veçhile anmak boynumuzun borcudur. Türk İslam kültürüne dair en derin ve en köklü bilgiye sahip olabileceğimiz kaynakların başında gelen Yunus'un şiirleri; bahar, güz, sağlık, varlık, ölüm, ölmezlik, yardım, iyilik, gençlik, güzellik, bu dünya ve ahiret gibi onlarca konuda kültür ve inanışımıza dair bize pek çok ipucu vermektedir." ifadelerini kullandı.

Ak, Yunus Emre'nin "Geldi Geçti Ömrüm Benim" dizeleriyle konuşmasını noktaladı.

KMÜ Rektör Danışmanı ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ziyaeddin Kırboğa'nın oturum başkanlığındaki panele geçildi.

Panelde Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Alaattin Uca, "Türk Toplumunda Nevruz ve Hıdırellez", Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çakır da "Sosyo Kültürel Zenginlik: Bir Kültür Kodu Olarak Nevruz ve Hıdırellez" konularında sunum yaptı.

Edebiyat Fakültesi, Hıdırellez, İslam, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KMÜ'de 'Türk İslam Kültüründe Nevruz ve Hıdırellez' konulu panel düzenlendi - Son Dakika


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