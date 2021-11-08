KMÜ'de "Üç Kapı Bir Yunus" isimli tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika

KMÜ'de "Üç Kapı Bir Yunus" isimli tiyatro oyunu sahnelendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mümine Hatun Ortaokulu ve Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Üç Kapı Bir Yunus" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mümine Hatun Ortaokulu ve Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Üç Kapı Bir Yunus" isimli tiyatro oyunu sahnelendi. KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonu'ndaki tiyatroya Rektör Prof. Dr. Namık Ak, Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Çınarsoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Yemiş, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı. Mümine Hatun Ortaokulu öğrencilerinden Şevket Koç, Ahmet Arif Emlik, Erdem Burak, Halis Erem Bilgin, Arda Turan Basmaz'ın sahnelediği oyunda, Yunus Emre'nin hayatı anlatıldı. Program, oyunun sonunda oyunculara ve emeği geçenlere verilen plaketlerle son buldu.

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