Knidos Antik Kentinde Tıp Ekolü toplantısı yapıldı - Son Dakika

Toplantıya Vali Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan ile Knidos Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Mustafa Doksanaltı katıldı.

Knidos Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Mustafa Doksanaltı kazı alanı ile ilgili bugüne kadar yapılan ve halen devam etmekte olan çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı.

Knidos Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Mustafa Doksanaltı, "Antik Devirde M. Ö. 6. yüzyılda başlayan ve daha sonraki yüzyıllarda oldukça ünlü olan tıp merkezlerinden birisi de Knidos Tıp Merkezi ve Ekolüdür. Tarihçi Herodot Knidos'lu sağlıkçıların Hindistan, İran ve Mısır tıp bilimlerinden de yararlandıklarını, dünyanın yedi harikasından biri olan İskenderiye Fenerini Knidos'lu Sostratos'un yaptığını, Knidos'ta doğan ve yetişen doktorların, Pers, İran, Makedonya ve Karya satrabı Hekatomnos'un saraylarında özel tıpçı-sağlıkçı olarak görev almalarının, Knidos sağlık okulu ve doktorlarının ne denli ünlü ve vazgeçilmez olduğunu gösteren önemli kayıtlardan olduğunu, Klasik devirde M. Ö. 5. ve 4. yüzyıllarda, Knidos Tıp Merkezinin ününü ve önemini artıran bir diğer tıp bilimcisinin ise Hekim Ktesias olduğunu, Ktesias'ın Pers Kraliçesi Pasysatis ve oğlu kral II. Artaxerxes Mnemon'un özel doktoru olarak Pers sarayında 17 yıl hizmet ettiğini" dile getirdi.

Ayrıca Knidos'un, antik dönemlerde gökbilim, hukuk ve özellikle tıp alanlarındaki etkilerinin bugüne kadar yapılan çalışmalarda ortaya çıkarıldığı, halen kazı çalışmalarının devam ettiği, Knidos antik kentinin tıp alanındaki etkilerinin tespiti açısından bu yıl yapılması planlanan alandaki çalışmaların bu anlamda önemli olduğu, gerçekleştirilecek olan kazı için yeterli imkanların sağlanmasıyla kazının daha da hız kazanacağı ve dönemin tıp alanındaki gelişmelerle ilgili yeni bilgilere ulaşılabileceği belirtildi.

Vali Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünün kendi alanları ile ilgili katkıları ile Knidos Kazı alanındaki çalışmaların daha da anlam kazanacağını belirterek kazı alanına sponsor desteği, tanıtım desteği gibi konuların değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Knidos'ta tıp merkezinin yerini tespit etmeye yönelik araştırmaların, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Muğla Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün desteği ile Kazı heyeti tarafından bu yıl başlatılacağı ifade edildi.