KO-MEK'ten çocuklara karne hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel KO-MEK'ten çocuklara karne hediyesi - Son Dakika

KO-MEK'ten çocuklara karne hediyesi

6 saat önce

KOMEK kursiyerleri, Kandıra bulunan bir ilkokulun sırlarına örtü diktiler.

KO-MEK'ten çocuklara karne hediyesi, System.String[]

KOMEK kursiyerleri, Kandıra bulunan bir ilkokulun sırlarına örtü diktiler.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının Vefa Hareketi, bu defa çocukların karne sevinci oldu. KO-MEK Kandıra Kurs Merkezi kursiyerleri, ilçelerinde bulunan Çerçilli Sefa Sirmen İlkokulu 3-A sınıfı öğrencilerinin sıralarına örtü dikti. Sınıfındaki öğrenci sıralarının örtülerinin olmadığını öğrenen kursiyerler, harekete geçti. İlk olarak okula giden kursiyerler, örtülerini dikecekleri sıraların ölçülerini aldı. Bu sırada öğretmen ve bilgisayar masasının da örtülerinin olmadığını gören kursiyerler, bu eşya grubuna örtü dikmeye karar verdi. Ölçülerin alınması ile çalışmalara başlayan kursiyerler, k bir süre içinde dikim işini tamamlayarak okulun yolunu tuttu. Kursiyerlerin çalışması ile sıraları yenilenen öğrenciler karne günü gelen bu güzel hediye için KO-MEK ailesine teşekkür etti.


Kursiyerlerin sınıfa ellerinde örtülerle girmesi ise çocukları çok sevindirdi. Çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren okul müdürü Bedri Özyalçın, "Öğrencilerimiz bu örtüler sayesinde daha temiz bir ortamda öğretim görecekler. Bu davranış aynı zamanda öğrencilerim için karne hediyesi oldu. Emeği geçen kursiyerlerimize ve KO-MEK'e bir kez daha çocuklarımız adına teşekkür ediyorum" dedi.


KO-MEK Vefa Projesi, ihtiyaç sahibi kişi ya da kurumlara, KO-MEK'in gönüllü kursiyerleri tarafından imkanlar dahilinde hazırlanan ürünlerin gönderilmesi ve bunun yanı sıra yine ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki küçük onarımların yapılmasını içeriyor. KO-MEK kursiyerleri tarafından dikilen, gömlek, pantolon, elbise, perde, örtü ve nevresimler ihtiyaç sahibi kişi ve kurumlara gönderiliyor. Proje ile kursiyerler, yaşadıkları mahallelerine karşı vefasını göstererek, sosyal farkındalık projelerinin içinde yer alıyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:51 Kaynak: İHA
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