Kobi Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "2018 yılı sonu itibariyle bilanço büyüklüğümüz 4 trilyon liraya yaklaştı.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "2018 yılı sonu itibariyle bilanço büyüklüğümüz 4 trilyon liraya yaklaştı. Bilanço büyüklüğümüzün milli gelir oranı yüzde 100'ün üzerinde seyrediyor. Bilanço içinde krediler 2,5 trilyon lira ile yüzde 62 pay almaktadır. Bu oran çok sayıda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeden daha yüksek." dedi.



Aydın, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "KOBİ Değer Kredisi"nin tanıtım toplantısındaki konuşmasında, risklerin daha makul, öngörülebilirliğin daha yüksek ve beklentilerin daha olumlu olduğu bir yıla başlandığına işaret etti.



Küresel ekonomide risklerin hala yüksek olmasına rağmen Türkiye'de alınan önlemler ve yeni ekonomi programı sayesinde faaliyet ortamının daha sağlıklı hale geldiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:



"Piyasalarımız daha sakin. Hükümetimizin önderliğinde, ilgili tüm kesimlerle kolları sıvayıp ekonomide çarkların dönmeye devam etmesi için çalışıyoruz. Tüm çabamızla bankacılık sektörü olarak üzerimize düşenin en iyisini ve ülkemiz için en doğru olanı yapmaya uğraşıyoruz. Ekonomik faaliyetlerin makul maliyetlerde ve vadelerde finansmanı için kaynak bulmaya ve kredi vermeye devam ediyoruz.



2018 yılı sonu itibariyle bilanço büyüklüğümüz 4 trilyon liraya yaklaştı. Bilanço büyüklüğümüzün milli gelir oranı yüzde 100'ün üzerinde seyrediyor. Bilanço içinde krediler 2,5 trilyon lira ile yüzde 62 pay almaktadır. Bu oran çok sayıda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeden daha yüksektir. Kredilerin milli gelire oranı göz önüne alındığında kredileri daha fazla artırmak için bilançomuzu büyütmek gayretimizi sürdüreceğiz."



"Tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 4 seviyelerinde makul ve yönetilebilir düzeyde"



Hüseyin Aydın, kredilerin yüzde 55'inin kurumsal müşterilere, yüzde 25'inin KOBİ'lere ve yüzde 20'sinin bireysel müşterilere kullandırıldığını bildirdi.



Teminatlarla desteklenmiş kredilerin geniş bir yelpazede dağılım gösterdiğine dikkati çeken Aydın, şu bilgileri verdi:



"Kredi müşterilerimizin çok büyük bölümü ekonomimizin temel taşlarıdır, dünya ile rekabet içindedir ve düzenli ödeme alışkanlıkları vardır. Bu sayede risklerimiz makul düzeyde seyretmektedir. Tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 4 seviyelerinde makul ve yönetilebilir düzeydedir. Bireysel veya kurumsal olsun, farklı nedenlerle geçici zorluk yaşayan ve makul destekle yoluna devam edebilecek olan müşterilerimize vade, teminat ve faiz oranlarında mümkün olan her türlü esneklik sağlanmaktadır.



Bunu yaparken, sektör ve ölçek ayırımı yapmıyoruz.

Başlıca kriterimiz, işletmelerimizin iyi niyetle ekonomimize değer üretmeleri ve istihdam oluşturmalarıdır.





Münferit, birden fazla bankanın bir araya gelerek çerçeve anlaşmasında yer alan veya alacaklılar ile borçlunun üzerinde ulaştıkları ticari prensiplerde yapılandırma çalışmaları sürdürülmektedir. Kasım 2018 itibariyle yapılandırılan kredi miktarı 118 milyar TL olmuştur."



"Tüm çalışmalarımız şeffaftır, hesap verilebilir durumda"



Hüseyin Aydın, bugüne kadar kredi kanalını açık tutarak reel sektöre finansman desteği ve gerekli kolaylıkları sağlamayı sürdürdüklerini dile getirerek bugün de uygun koşullarda hazırlanan yeni bir kredi imkanının KOBİ'lerin hizmetine sunulacağını anımsattı.



Tüm çalışmaların şeffaf, hesap verilebilir, piyasa kurallarına ve uluslararası örneklerle uyumlu olduğunu vurgulayan Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Yakın dönemde yaşadıklarımız gösterdi ki, makro olarak konularımız yönetilebilir ölçektedir. Her ne kadar küresel piyasalardaki oynaklık, ürkeklik ve belirsizlikler çalışmalarımıza olumlu yönde katkı sağlamasa da elimizi kolumuzu bağlayıp, oturup bekleyecek değiliz.

Güçlü öz kaynaklarımızla ve tecrübemizle, rasyonel yaklaşımla bugüne kadar olduğu gibi birlik, beraberlik ve dayanışma içinde zorlukların üstesinden geleceğiz. İmkanlarımızı en üst düzeyde kullanmaya devam edeceğiz. Bankacılık sektörü için Türkiye ekonomisinin bilançosu kendi bilançomuzdan daha önemlidir. Türkiye büyürse, kazanırsa ve güçlü olursa bizler de büyür, kazanır ve güçlü oluruz."



Aydın, son on beş yılda pek çok alanda çok doğru işler yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini söyledi.



Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması, sağlıklı büyümesi ve daha ileriye gitmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirten Aydın, bu süreçte, kendilerine olan yakın ilgi, etkin koordinasyon, istişare ve yapıcı iş birliği nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakan Albayrak, KOBİ'lere Kredi Destek Paketinin Ayrıntılarını Açıkladı

Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos ve Eşi Boşandıklarında Dünyanın En Zenginleri Listesi Değişecek

Dünyanın En Zengin Çifti Boşanıyor!

İran, ABD'nin Olası İnternet Yaptırımına Karşı Türkiye ile İşbirliğini Artırdı