Koç Holding ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı - Son Dakika

Koç Holding ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Çakıroğlu, "Şirketlerimiz kesintisiz olarak hizmet vermeyi sürdürürken, ülkemizin koronavirüsle mücadelesine destek olmak amacıyla hiç zaman kaybetmeden güçlerimizi birleştirdik.

Koç Holding ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı, System.String[]

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Çakıroğlu, "Şirketlerimiz kesintisiz olarak hizmet vermeyi sürdürürken, ülkemizin koronavirüsle mücadelesine destek olmak amacıyla hiç zaman kaybetmeden güçlerimizi birleştirdik." ifadelerini kullandı.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, Koç Holding, 2020 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 39,4 milyar TL gelir elde ederken, 3,5 milyar TL ana ortaklık payı net dönem karı açıkladı. Net dönem karının 3,4 milyar TL'lik kısmı bir defaya mahsus işlemlerden elde edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Çağımızda benzerini yaşamadığımız küresel bir sağlık kriziyle karşı karşıyayız. Kamu sağlığını, toplumsal hayatı, iş yapış biçimlerini ve küresel ekonomiyi derinden etkileyen bu salgının etkilerini kısa ve uzun vadeli planlarımızda çok yönlü olarak ele alıyoruz. Salgın her ne kadar ülkemizdeki etkisini Mart ayının ikinci yarısında göstermeye başlasa da dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren bir topluluk olarak koronavirüsün etkilerine daha erken maruz kaldık.

Yurt dışı operasyonlarımızda edindiğimiz deneyimler doğrultusunda önlemlerimizi geciktirmeden aldık. Salgın sürecinin en başından itibaren çalışma arkadaşlarımızın ve ailelerinin sağlığı en önemli önceliğimiz oldu. Şirketlerimiz kesintisiz olarak hizmet vermeyi sürdürürken, ülkemizin koronavirüsle mücadelesine destek olmak amacıyla hiç zaman kaybetmeden güçlerimizi birleştirdik. Tüm imkanlarımızı kullanarak fabrikalarımızda solunum cihazı ve sağlık ekipmanları üretimi gerçekleştirdik. Koç Holding'de kriz yönetim merkezimizi kurduk, sağlık ve güvenlik başta olmak üzere Topluluğumuz genelinde uygulanacak ana prensipleri belirledik."

"Salgının etkilerini ikinci çeyrekte daha net olarak göreceğimizi düşünüyoruz"

Salgın yönetimini toplumsal sorumluluk ve iş kollarının yönetimi olmak üzere iki ana stratejik eksende yürüttüklerini belirten Çakıroğlu, şunları ifade etti:

"Sağlam bilançomuz, güçlü likiditemiz, deneyimli yönetim kadromuz ve çevik yönetim anlayışımız sayesinde salgın sürecini güçlü bir şekilde yönetiyoruz. Birçok farklı senaryoya yönelik planlamalarımız doğrultusunda şirketlerimizi dalgalanmalara karşı korurken, yeni koşullara hızlı bir şekilde adapte olmalarını sağladık. Koronavirüs salgınının etkisi ile değişen makroekonomik koşullar çerçevesinde topluluk şirketlerimizle birlikte önümüzdeki dönem için beklentilerimizi yeniden gözden geçirdik. Sektörler bazında baktığımızda, 2020 yılına güçlü bir şekilde başlayan otomotiv sanayiinde üretim, salgının küresel tedarik zincirine olan etkisi ve yurt dışı talebindeki düşüş nedeniyle Mart ayı sonundan başlayarak Nisan ayı boyunca geçici olarak durdu.

Diğer yandan genel ticari faaliyetlerin iç ve dış piyasalarda aksaması ve salgının akaryakıt talebi üzerindeki etkileri enerji sektöründe de hissedildi. Tüm bunları göz önüne aldığımızda salgının doğrudan etkilerini ikinci çeyrekte daha net olarak göreceğimizi düşünüyoruz. Diğer yandan bu dönem özellikle Koç Topluluğu olarak likidite ve borçlanma kriterleri konusundaki tavizsiz duruşumuzun, ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha gösterdi. Çeşitlendirilmiş portföy yapımız ile yurt içi, yurt dışı piyasalardaki güçlü konumlanmamız sayesinde salgının olumsuz etkilerini mümkün olan en iyi şekilde yönetmeye devam ediyoruz. Normalleşme süreci için de tüm planlamalarımızı tamamlamış durumdayız."

"Dünyaya örnek gösterilmek bizleri gururlandırdı"

Koç Topluluğu'nun Kurucusu Merhum Vehbi Koç'un "Ülkem varsa ben de varım" felsefesinin bu süreçte de yollarını aydınlattığını vurgulaya Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Köklerini geçmişten alan, yüzünü ise geleceğe dönmüş bir Topluluk olarak, geriye dönüp 94 yıllık geçmişimize bakınca, geleceğe ilişkin sorumluluğumuzu omuzlarımızda daha fazla hissediyoruz. Koç Topluluğu'nun kurumsal kültürü ve değerlerinden aldığımız güçle memleketimize en iyi şekilde hizmet etmek için tüm şirketlerimizle seferber olduk. Koç Topluluğu olarak dijital dönüşüm stratejimizin sağladığı güç ve esneklik sayesinde salgınla mücadelede bir yandan topluma hizmet vermeyi sürdürürken, diğer taraftan fabrikalarımız hızlı bir dönüşüme imza attı. Arçelik, Tofaş, Ford Otosan ve Türk Traktör sağlık ekipmanları üretmeye başladı. İnsan hayatına dokunan bu uygulamalar, aynı zamanda Topluluk olarak değişimi merkezimize alan çevik yönetim anlayışımızın ve ülkemizin üretim kabiliyetlerinin en güzel göstergesi oldu.

Arçelik mühendislerinin salgınla mücadelenin en kritik ihtiyaçlarından biri olan solunum cihazı üretimindeki başarısı sadece Topluluğumuzun değil tüm Türkiye'nin gururu oldu. Divan Grubu, otellerini koronavirüsle mücadelede emek veren sağlık çalışanlarına açarak herkesin gönlünü kazandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılmış olan Milli Dayanışma Kampanyası'na Yapı Kredi, Tüpraş, Opet ve Aygaz'ın destekleriyle toplam 20 milyon lira katkı sağladık. Koronavirüsle mücadele günlerinde ülkemizin ve toplumumuzun iyileşmesine destek vermek üzere attığımız bu adımlar dünyada da yankı buldu. Dünya Ekonomik Forumu tarafından küresel ölçekte salgınla mücadelede iyi örneklerin altını çizmek için yapılan açıklamada, Türkiye'nin en büyük şirketler Topluluğu olarak bizim koronavirüs ile mücadele etmek için kaynaklarımızı seferber ettiğimiz vurgulandı. Bu şekilde örnek gösterilmek, Topluluğumuz bünyesinde büyük emek sarf eden tüm çalışma arkadaşlarımıza büyük bir gurur yaşattı."

Koç Holding, Koronavirüs, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 07:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koç Holding ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı - Son Dakika

Son Dakika

Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak "Anlat Bakalım" oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu Emrata yeni koleksiyonunu, eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim "Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz         
01:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 yıl önceki fotoğrafla dikkat çeken Haliç paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 yıl önceki fotoğrafla dikkat çeken Haliç paylaşımı         
00:57
Düzce'de sokağa çıkma yasağını delen 7 kişiye ceza uygulandı Düzce'de sokağa çıkma yasağını delen 7 kişiye ceza uygulandı         
00:55
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi         
00:45
Siyasi partiler video konferansla bayramlaşacak! MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek Siyasi partiler video konferansla bayramlaşacak! MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek         
00:35
Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu         
00:24
Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi         
23:59
Son Dakika: Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler Son Dakika: Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler         
23:57
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı         
23:55
PSG'nin altyapısından yetişen Jordan Diakiese yaşamını yitirdi PSG'nin altyapısından yetişen Jordan Diakiese yaşamını yitirdi         
23:47
Milan ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadı yıkılıyor Milan ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadı yıkılıyor         
23:23
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu         
23:14
Galatasaray'a transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar Galatasaray'a transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar         
22:57
Kastamonu'da üst geçidin duvarına çarpan lüks cip ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı Kastamonu'da üst geçidin duvarına çarpan lüks cip ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı         
22:46
Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor         
22:38
UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir         
22:36
Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi         
22:33
Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak "Anlat Bakalım" oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu         
22:18
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi         
22:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun? Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun?         
21:46
Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu         
21:41
Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi         
21:38
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı         
21:34
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu         
21:24
Ağrı'da seçim zamanı camilerde Ağrı'da seçim zamanı camilerde "dombra" çalındığı iddiasına yetkililer yanıt verdi         
21:01
Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı         
20:55
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi         
20:35
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu         
20:25
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım         
20:15
Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2020 01:59:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koç Holding ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]