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Koç Okulu Yeni Lise Binası'nın temeli atıldı - Son Dakika

Koç Okulu Yeni Lise Binası'nın temeli atıldı

04.06.2021 14:47
Koç Okulu Yeni Lise Binası'nın temeli atıldı, System.String[]

Vehbi Koç Vakfı, eğitim alanında yürüttüğü çalışmalar kapsamında geleceğin Koç Okulu kampüsünün ilk adımını atmak üzere Koç Okulu Yeni Lise Binası temel atma törenini gerçekleştirdi.

Vehbi Koç Vakfı, eğitim alanında yürüttüğü çalışmalar kapsamında geleceğin Koç Okulu kampüsünün ilk adımını atmak üzere Koç Okulu Yeni Lise Binası temel atma törenini gerçekleştirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, törene Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, Çiğdem Simavi, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, Koç Holding Üst Yöneticisi Levent Çakıroğlu, Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez, Koç Okulu Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Günel ve okul yönetimi katıldı.

Okul topluluğunun güven içinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebileceği, geleceğin eğitim kurgularına çeviklikle adapte olabilecek yapıların tasarım ve inşaatlarının fazlandırılacağı süreçte, 2021-2022 eğitim yılında yeni lise binası, sonrasında ise öğrenme merkezi/kütüphane ve spor kompleksi binalarının inşaatının tamamlanması hedefleniyor.

Yaklaşık 14 bin metrekarelik alana yayılmış olan proje kapsamında, 65 derslikli bir öğrenim kompleksi hayata geçirilecek.

Proje kapsamında derslik sayıları, disiplinlerarası iş birliğini güçlendirecek bölüm alanları, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek alanların yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı gereklilikleri yeni tasarıma yansıtıldı.

Koç Okulunun mekansal kurgu ve değerleri içinde bulunan eğitim süreçlerinin sadece sınıflarda değil, okulun tüm alanlarında gerçekleşmesi, mevcut yapılarla yeni yapılan binaların ilişkilerinin kurgulanması, kampüsün zengin imkanlarının görsel ve fiziksel olarak iç mekanlara taşınması, lise yapılarındaki mevcut koridor düzeninin okul içinde süregelen yaşantının sahnesine dönüşmesi esasları tasarımı şekillendirdi.

"Amacımız bedenen ve fikren sağlıklı bir kişiliğe sahip öğrenci yetiştirmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, annesi Suna Kıraç'ın 1988'de Koç Okulu'nun açılışında, "Bazı özel günlerde insanın duygularını ve düşüncelerini kelimelerle ifade etmesi son derece güç, hatta zaman zaman imkansızdır. İşte bugün öyle bir gün." ifadelerini kullandığını anımsattı.

Koç Lisesi'nin temel atma törenini annesinin doğum gününde yapmanın, ona verilebilecek en büyük hediye olduğunu belirten Kıraç, "Onun için eğitimin ve bu okulun birinci koşulu öğrencilerini dünyaya hazırlayan, rekabetçi ve nitelikli bir içeriğe sahip olmasıydı. Ülkemiz ve bizler için çok önemli olan bu okulun amacı, ilgi ve yetenekleri ölçüsünde bedenen ve fikren yetişmiş, sağlıklı bir kişiliğe sahip öğrenci yetiştirmek. Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda eğitime sahip çıkmaktır. Bugün, yeni binamızın dışını biz yapıyoruz, içini Suna Kıraç vizyonu ile dolduruyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Koç Okulu Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Günel de Koç Okulu projesinin, öğrencilerin ve öğretmenlerin ders ve ders dışı zamanlarını, öğrenme ve öğretme süreçlerinde onlara en fazla verimi sağlayacak, içlerindeki yaratıcılığı körükleyecek, ilham ve coşku verecek, güvenli ve sağlıklı bir öğrenme ortamında geçirmelerini amaçladığını kaydetti.

Vehbi Koç Vakfı, Koç Holding, Okul, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koç Okulu Yeni Lise Binası'nın temeli atıldı - Son Dakika


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