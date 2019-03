Kocaeli 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı Kapılarını Açtı

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "Kocaeli 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı" kapılarını açtı. Ana teması "Ata Tohumları" olan fuarın açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu" Her zaman çiftçimizin yanında olduk. Bu fuar da bu desteğin bir kanıtıdır." şeklinde konuştu. Protokolün katılımı ile açılışı yapılan Fuar, 10 Mart Pazar gününe kadar açık kalacak.



Kocaeli 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı açılışına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, Tüyap Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, firma temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Programın açılış konuşmasını TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz yaptı. Alagöz; "Bereketli bir fuarın açılışı için bugün Kocaeli'ndeyiz. Bu fuar Kocaeli için önemli bir fuar ve kanıt. Sanayinin başkenti olarak bilinen Kocaeli'nin tarımdaki gücünü gösteriyor. Kocaeli uluslararası piyasanın arz ve talep dengesi anlamında çok önemli bir noktaya gelmiş durumda. Geçen yıl 72 bin olan ziyaretçi sayımızı bu yıl daha da arttırmayı hedefliyoruz. Ana teması ata tohumu olan fuarımızın Kocaeli'ne ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



Sanayinin başketinde tarım fuarı



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "15 yılda Kocaeli'nde çok önemli çalışmalar yaptık. Kavşaklarımız, yollarımız ve Körfezimizi ter temiz yaptık. Kocaeli'nde yeşilimizin rengini arttırdık. Bizim sloganımız çalışında oluyor. Kocaeli'nde tarım ve hayvancılık olmak zorunda. Sanayinin başkenti olan Kocaeli'nde bu fuarı yapıyoruz. Bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yaptık. Her zaman çiftçimizin yanındaydık. Yüzde elli hibeli tohum ve gübre desteği verdik. Sera, ekipman ve malzeme desteği verdik. Allah'a şükür her zaman üreticiden yana olduk" dedi.



Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde açılışı yapılan Kocaeli 2. Doğu Marmara Tarım ve Hayvancılık Fuarına, bu yıl tarım sektöründe lider ve alt firmalardan oluşan 200'ü aşkın firma, 30 Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri katılım sağladı.



Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, stantları gezdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, fuara gelen çiftçiler ile yakından ilgilendi.



Fuarda danışmanlık hizmeti



Geçen yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesince ilki gerçekleştirilen ve yaklaşık 150 bin ziyaretçinin katıldığı fuarda bu yıl da önemli etkinlikler yapılacak. Bu yıl fuarda hayvancılık, tavukçuluk ve süt endüstrisi ile sera, bahçe ve süs bitkileri endüstrisi konularında alet, ekipman ve ürünler sergileniyor. Fuarda ayrıca özel danışmanlık firmaları ve TİGEM başta olmak üzere, tarım ve hayvancılık alanlarında görev yapan resmi kurumlar, ziyaretçiler ile bilgi paylaşımında bulunuyor.



Ata tohumu dağıtılıyor



"Kocaeli 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı'nın" Bu yıl ki ana teması yerel (ata tohumları). Fuarda ayrıca yerel (ata tohumu) dağıtımı ile yerel tohumun üretiminin önemi ve sürdürülebilirliği konularında seminerler yapıldı. Çiftçilere her yıl yapılan ilkbahar ve sonbahar yem ile tohum bitkisi desteği fuar kapsamında yapıldı. - KOCAELİ

