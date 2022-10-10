Kocaeli haberi: Kocaeli'de alabora olan tekneye ulaşıldı - Son Dakika
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Kocaeli haberi: Kocaeli'de alabora olan tekneye ulaşıldı

10.10.2022 15:10

Kocaeli haberler: Kocaeli'de alabora olan tekneye ulaşıldı Alabora olan teknedeki kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün gece saatlerinde alabora olan tekneye ulaşıldı.

Kocaeli'de alabora olan tekneye ulaşıldı

Alabora olan teknedeki kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün gece saatlerinde alabora olan tekneye ulaşıldı. Suya düşen Özcan Binay'ın bulunması için arama çalışmaları da devam ediyor.

Olay, dün gece saat 02.30 sıralarında Kandıra ilçesi Bağırganlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan Binay ve yanındaki M.K., palamut avlamak için tekneyle denize açıldı. Teknenin bir anda alabora olması neticesinde M.K. kurtularak yardım istedi. M.K., kendisi için yardıma gelen ekipler ve yakınları tarafından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Teknenin kaptanlığını yapan Özcan Binay'dan olayın gerçekleştiği andan itibaren haber alınamıyor.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve AFAD ekiplerinin 36 saattir havadan ve karadan devam eden arama çalışmaları neticesinde alabora olan tekneye ulaştı. Tekenin içinde birinin olup olmadığı yapılan incelemelerin ardından belli olacak. Özcan Binay'ın ailesinin acılı bekleyişi ise devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Kandıra, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli haberi: Kocaeli'de alabora olan tekneye ulaşıldı - Son Dakika

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