Kocaeli 61 yıl önce arazilerinden geçen yolun kamulaştırma bedelini aldılar

61 yıl önce arazilerinden geçen yolun kamulaştırma bedelini aldılar

Kocaeli'de, D-100 karayolu yapıldığı sırada bölgede arazileri olan ve 1960 darbesi sebebiyle kamulaştırma haklarını alamayan 2 kişinin torunları Karayolları Genel Müdürlüğü'ne haklarını almak için açtıkları davayı kazandı. Ailelere kamulaştırma bedeli olarak metrekare başına 6 bin TL ödendi.

Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan D-100 Karayolu'nun 1958 yılında inşası sırasında Kocaeli geçişinde kullanılacak güzergah üzerindeki vatandaş arsaları hakkında kamulaştırma dosyaları hazırlandı. Ancak 1960 darbesi nedeniyle yol inşa edilmesine rağmen vatandaşlar kamulaştırma bedellerini alamadı. 18 Aralık 2011 tarihinde hak sahibi vatandaşların torunları olan Mohammad Chalabi, Cazibe Yıldız Evirgen ve Sema Kuvaç'ın kendilerine başvurmaları üzerine İzmit'te emlak ofisi sahibi olan Erkan Çakar ve Tuncer Rıfat Barın, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'ne hakların ödenmesi konusunda müracaatta bulundu.

TOPLAM 25 MİLYON TL ÖDENDİ

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hak sahiplerine ödenmek üzere çıkarılan rayiç bedelin düşük olması üzerine 8 Mayıs 2012 tarihinde hak sahipleri ve Karayolları Genel Müdürlüğü arasında anlaşmazlık tutanağı imzalanarak konu mahkemeye taşındı. Avukat Nihan Yavuz'un takip ettiği davada mahkeme, dava konusu olan 2362 nolu parselin değerinin davanın açıldığı tarihteki rayiç bedele çıkarılmasına ve 3 davacıya, kendilerine ait olan toplam 4 bin 216 metrekare alan için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından metrekare başına 6 bin TL rayiç bedel ile toplam 25 milyon 296 bin TL ödenmesine hükmetti.

1960 DARBESİ NEDENİYLE ÜZERİNE GİDEMEMİŞLER

Dava sürecini anlatan emlakçı Tuncer Rıfat Barın, 1958 yılında İstanbul'dan Ankara'ya D-100 Karayolu yapılmış. Bu dönemde kamulaştırmasız el atma yöntemiyle yolu geçirmişler. Fakat 1960 yılında darbe oldu ve dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in de asılması sürecinde yaşanan gerginlik ve insanlardaki korku sebebiyle bazı müşterilerimiz çekinmişler. Aynı zamanda dönemin komutanı adliyeye geldiğinde çok fazla kamulaştırma dosyası gördüğü için, bize hak sahiplerinin çocuklarının aktardığı bilgiye göre, komutan maalesef kamulaştırma dosyalarını çöpe attırmış. Dolayısıyla birçok kimse bu kamulaştırma olayından yararlanamamış ve üzerine gidememişler dedi.

'2 BİN 500'E YAKIN MİRASÇI ÇIKACAKTIR'

Hak sahiplerinin torunlarının şu anda hayatta olduğunu söyleyen emlakçı Barın, Zaman içerisinde 2 kuşak geçmiş. Şu anda torunlar hayatta ve aslında 64 tane hissedar gözükmesine rağmen İzmit, Gölcük ve Suadiye bölgelerinden olmak üzere intikaller yapıldığında burada 2 bin 500'e yakın mirasçı çıkacağını düşünüyoruz. Toplam 67 hissedar vardı, ancak biz intikalleri yaptık ve 3 kişinin ödemeleri yapıldı. 64 kişi ise halen mirasçı olarak tapu dairesine kayıtlı duruyor. İntikalleri yapılmadı. Bunların içerisinde 500 metrekare, 400 metrekare civarında arazileri olanlar var. Bunlar enflasyon farkları da eklendiğinde çok yüksek miktarlarda para ediyor diye konuştu.