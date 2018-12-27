Kocaeli Akdeniz Anemisi Reyhan İçin Kan Bağışında Bulundular
1 saat önce
Akdeniz anemisi Reyhan için kan bağışında bulundular (2)REYHAN'A DONÖR BULUNDUKocaeli'nin Darıca İlçesi'nde yaşayan ve doğuştan Akdeniz anemisi (talasami major) hastası olan 12 yaşındaki Reyhan Sümertaş'a, İstanbul Göztepe'de özel bir hastanede uygun donör bulundu.
Akdeniz
anemisi Reyhan için kan bağışında bulundular (2)
REYHAN'A DONÖR BULUNDU Kocaeli
'nin Darıca
İlçesi'nde yaşayan ve doğuştan Akdeniz anemisi (talasami major) hastası olan 12 yaşındaki Reyhan Sümertaş'a, İstanbul
Göztepe'de özel bir hastanede uygun donör bulundu. Reyhan Sümertaş'ın annesi Sibel Sümertaş çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Göztepe'de özel bir hastanede bulundu. 3 milyonluk bir havuzları var. Oradan çıkmış ve bu kadar insanda bizimle heba oldu. Hiçbiri vazgeçmedi ve bir tek kişi bile gitmedi. Hepsine teşekkür ediyorum. Anne
olarak değil insan olarak gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kuyruktan kimse ayrılmadı." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:51 Kaynak: DHA
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