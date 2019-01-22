Kocaeli Balık Fiyatları Pahalı Olunca İlgi Azaldı

Balık fiyatları pahalı olunca ilgi azaldı İzmit
Balık Pazarı'nda geçen aya göre balık fiyatları yükselince müşteriler azaldı. Geçen 15 lira olan çinekopun kilosu 35 liraya, 10 lira olan hamsinin kilosu 15 liraya kadar yükseldi. Balıkçılar fiyatların biraz pahalı olduğunu önümüzdeki haftalarda çeşitliliğin artacağını ve fiyatların düşeceğini söyledi. Marmara
ve Karadeniz
'e açılan balıkçılar az balıkla dönünce İzmit Balık Pazarı'ndaki tezgahlarda fiyatlar yükseldi. İzmit Balık Pazarı'nda geçen ay 15 lira olan çinekop 35 liraya, 10 lira olan hamsinin kilosu ise 15 liraya yükseldi.
BU AY BALIK FİYATLARINDA ARTIŞ VAR
Balığın en az olduğu aya girildiği için fiyatlarda artış olduğunu söyleyen balıkçı Kemal Bineklioğlu, Şuanda bir ay öncesine göre fiyatlarda yükseliş var. Bu ay balığın en az olduğu aya girdik. Bundan dolayı fiyatlarda biraz yükseklik var ama tezgahlarda çeşitlilik açısından zengin. Çinekop balığında azalma olduğu için fiyatlarında artış var. Kilosu 35 lira ile 45 lira arasında çıktı. Ama diğer balık türleri 30-55 lira arasında fiyatları değişiyor. Hava koşullarının da etkisi var. dedi.
Önümüzdeki haftalarda balık fiyatlarında düşüş beklediklerini ifade eden balıkçı Murat Şahin
, Tezgahlarda çeşitlilik var. Havalar nedeniyle hamsinin fiyatları biraz yüksek. Geçen ay hamsinin kilosu 10 liraydı şuanda tezgahlarda 15 liraya satılıyor. Mevsim koşulları nedeniyle balık fiyatlarında artış var. Önümüzdeki süreçte balık çeşitliği devam eder. Fiyatlarımız düşebilir. diye konuştu.
Balık almak için pazara gelen Emre Başgün balık fiyatlarını yüksek bulduğunu belirterek, Bugün balık almaya geldim. Balık pazarında çeşit bol, fakat fiyatlar ateş pahası. 1 ay öncesine göre neredeyse iki katı artmış fiyatlar. Geçen ay çinekop aldık 15 liraydı kilosu şuanda ise 35 lira. Haftada en az iki kere balık tüketin diyorlar ama bu fiyatlar bütçeyi biraz zorluyor. Düzenli olarak balık tüketmeye çalışıyoruz. dedi.
BALIK PAZARINDA FİYATLAR
Balık pazarında hamsi kilosu 15 lira, istavritin kilosu 15 lira, mezgit kilosu 15 lira, çinekop kilosu 35 lira, zargana kilosu 25 lira, karides kilosu 40 lira, tekir kilosu 20 lira, sarı kanat kilosu 45 lira, lüfer tanesi 25 lira, turna kilosu 40 lira, kalamar kilosu 25 lira, kalkan kilosu 100 lira, palamut ise tanesi 18 liradan satılıyor.