KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜYÜKAKIN: DEPREM OLDUĞUNDA AH VAH ETMEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ - Son Dakika

KOCAELİ'de, 17 Ağustos 1999 depreminde ağır hasar gören Körfez ilçesindeki 4 katlı apartman yıkılmaya başlandı. Kent genelinde yıkılmayı bekleyen 8 bina daha olduğunu belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 'Amacımız Kocaeli'ye gelecekteki risklere ve depreme karşı hazırlamak. Yarın deprem olduğunda ah vah etmemek için çalışıyoruz' dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 depreminde hasar gören ve günümüze kadar gelen ağır hasarlı yapılardan biri olan Körfez ilçesindeki 4 katlı Taner Apartmanı'nın yıkımına başlandı. 2020 yılı itibariyle Kocaeli genelinde 3'ü tescilli yapı olmak üzere 28 ağır hasarlı, 1477 adet de orta hasarlı bina olduğunu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu binaların büyük çoğunluğunun yıkıldığını söyleyerek, Kocaeli'yi olası risklere ve afetlere hazır hale getirmek için çaba harcadıklarını belirtti.

'DEPREME KARŞI HAZIRLIKLI OLMAMIZ LAZIM'

Her an deprem olacakmış gibi tedbirleri almak gerektiğini ifade eden Büyükakın, 'Deprem bu kentin en hayati gerçeklerinden bir tanesi ve bizim depreme karşı hazırlıklı olmamız lazım. Depremin, 1999 depreminin yıldönümlerinde hatırlanan bir gerçek, o döneme dair ağıtlar yakılan, anıların hatırlandığı bir gerçek olarak hatırlamaktan öte harekete geçmemiz lazım. Biz sürekli konuşuyoruz ama harekete geçme konusunda bir şeyler yapmamız lazım demiştik. Harekete geçtik. O günden bugüne kadar 240 adet hasarlı yapıyı yıktık. Bugün itibariyle 9 tane ağır hasarlı bina var, arkamızdaki binayı bugün yıkacağız. Bugün yine şehirde farklı noktalarda toplam 30 tane bina daha yıkılacak. Arkadaki ağır hasarlı binayı yıktığımızda 8 tane ağır hasarlı binamız olacak. Toplamda ise 1262 adet hasarlı yapımız kalmış olacak' dedi.

'BAZI BİNALARDA HUKUKİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR'

Kentte ivedilikle yıkılması gereken 8 yapının daha bulunduğunu söyleyen Büyükakın, '8 binanın hukuki süreçleri devam ediyor. Bu binaların 4 tanesi İzmit'te, 1 tanesi Başiskele'de, 1 tanesi Gölcük'te 1 tanesi Körfez'de ve 1 tanesi de Derince'de. 8 ağır hasarlı binanın 4 tanesinde hukuki süreçler devam ediyor onları mecburen beklemek durumundayız. Diğer 4 ağır hasarlı binanın ise tahliye işlemleri devam ediyor. Tahliye biter bitmez oradaki süreçler de tamamlanacak. Riskli yapılarla ilgili envanter çalışmalarımız devam ediyor. Alınması gereken tedbirleri hızla alacağız' diye konuştu.

'YARIN DEPREM OLDUĞUNDA AH VAH ETMEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Deprem konusunda çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Büyükakın, şöyle konuştu:

'Olası bir afet için yol haritamızı hazırlıyoruz. Onların dönüşümüyle ilgili alınması gereken tedbirler kapsamında strateji belgesi hazırladık ve Çevre Bakanlığı'na sunduk. Hangisinin kendi kendine dönüşebilir vaziyette olduğunu, hangisine belediye ya da devlet imkanlarıyla girilmesi gerektiğini de ayrı ayrı fizibilitelerini yaparak çalışıyoruz. Aslında bütün gündemimiz bu şehri gelecekteki risklere ve depreme karşı hazırlamak. Yarın deprem olduğunda ah vah etmemek için çalışıyoruz?