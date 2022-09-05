Kaplumbağanın ezilmemesi için yaptığı hareket takdir topladı - Son Dakika
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Kaplumbağanın ezilmemesi için yaptığı hareket takdir topladı

05.09.2022 12:13

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförü, otobüsle seyir halindeyken yol üstünde gördüğü kaplumbağayı ezilmekten kurtararak güvenli bir bölgeye götürdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförü, otobüsle seyir halindeyken yol üstünde gördüğü kaplumbağayı ezilmekten kurtararak güvenli bir bölgeye götürdü. O anlar araç kamerasına yansırken, şoför yolcular tarafından büyük takdir gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförü Yılmaz Bozdağ, otobüsle seyir halindeyken yol üstünde bir kaplumbağa gördü. Kaplumbağanın ezilmemesi için otobüsü durduran kaptan, onu güvenli bir bölgeye bıraktı. Şoförün bu hareketi yolcular tarafından takdirle karşılandı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kaplumbağanın ezilmemesi için yaptığı hareket takdir topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaplumbağanın ezilmemesi için yaptığı hareket takdir topladı - Son Dakika
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