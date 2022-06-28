Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ile Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Gene Müdürlüğü (İSU) ekiplerinin, sel sonrası yapılan çalışmalara katkı sağlamak için Bartın'a hareket ettiği ve bölgede çalışmalara başladığı aktarılan açıklamada, bölgeye Fen İşleri Yol Bakım Timi'nden 3 kamyon, İSU'dan 3 vidanjör ve 6 personelin gönderildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden sağanağın etkili olduğu Bartın'a destek - Son Dakika

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