Kocaeli'de Baba, Oğlunu Boğazından Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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Kocaeli'de Baba, Oğlunu Boğazından Bıçaklayarak Öldürdü

24.06.2023 23:37

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde baba ile oğlu arasında çıkan tartışma sonucu baba, oğlunu boğazından ve çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde 5 katlı apartmanda meydana gelen olayda, evin içerisinde baba Y.K. ile oğlu Tayfun Koç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle baba, mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu boğazından ve çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.

Kocaeli'de kan donduran cinayet: Baba, oğlunu boğazından bıçaklayarak öldürdü

EVLAT KATİLİ OLDU

Sesler üzerine daireye koşan komşu, babayı elinde bıçakla görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Tayfun Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kocaeli'de kan donduran cinayet: Baba, oğlunu boğazından bıçaklayarak öldürdü

BABA TESLİM OLDU

Baba ise polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Tayfun Koç'un evli olduğu ve yeni bir ev bulana kadar bir süredir babasıyla kaldığı öğrenildi.

Kocaeli'de kan donduran cinayet: Baba, oğlunu boğazından bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Baba, Oğlunu Boğazından Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika


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