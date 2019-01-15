Kocaeli'de Başarılı Sporcular Ödüllendirildi

Kocaeli
Valiliği tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı okul spor faaliyetlerinde dereceye giren öğrencilere başarı belgesi takdim edildi.
Valilik Akçakoca
Toplantı Salonunda gerçekleşen törene, Vali Hüseyin Aksoy
, Vali Yardımcısı Beyazıt Tanç
, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik
, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, kulüp yöneticileri, okul müdürleri, antrenörler, öğretmenler, veliler ve sporcular katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Aksoy
, eğitimde başarıyı artırmak için farklı kurum ve kuruluşlar ile paydaşlığı önemsediklerini belirterek, eğitimi sadece okullarda çocuklara bilgi yüklemek ve onların belirli alanlarda kendilerini geliştirmeleriyle sınırlı olarak görmediklerini söyledi.
Aksoy, 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolle okul spor kulüplerinin kurulmaya başlandığını belirterek, şöyle konuştu:
"2011 yılında 9 bin kişiyle başlayan bu okul sporları faaliyetleri, bugün itibarıyla toplam sporcu sayısı 42 bini aşmıştır. Oyuncularla birlikte toplam 105 bine ulaşan rakam görüyoruz. 2018 yılı içerisinde okul sporlarında yer alan arkadaşlarımızın birçok önemli başarıları oldu. Bunlar 2 dünya derecesi, 43 Türkiye
birinciliği, 27 ikincilik, 57 üçüncülük, 13 Türkiye dördüncülük derecesi olmak üzere toplam 142 okul spor derecesi elde edildi. Bu anlamda bunu sağlayan sporcularımıza teşekkür belgesi, yöneten antrenörlerimize de başarı belgelerini vereceğiz."
Kocaeli'de eğitim gören öğrencilere yönelik yetenek tarama programına devam ettiklerini ve bu kapsamda 21 bin 910 öğrencinin yetenek taramasının tamamlandığını kaydeden Aksoy, "Kocaeli'de spor kulüplerimizin sayısında da bir artış var. 2011 yılında 239 olan spor kulübü sayısı bugün itibarıyla baktığımızda 582'ye ulaşmış durumdadır. 11 olan okul spor kulüpleri sayımızı da önümüzdeki süreçte daha üst noktalara taşıma gayretimiz olacaktır. Amacımız, okullarda sadece bilgiyle değil, sporla ve müzikle de gençlerimizin daha iyi bir noktaya taşınmasını sağlamaktır." diye konuştu.