Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Başarılı Sporcular Ödüllendirildi

Kocaeli'de Başarılı Sporcular Ödüllendirildi

1 saat önce

Kocaeli Valiliği tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı okul spor faaliyetlerinde dereceye giren öğrencilere başarı belgesi takdim edildi.

Kocaeli'de Başarılı Sporcular Ödüllendirildi, System.String[]
Kocaeli Valiliği tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı okul spor faaliyetlerinde dereceye giren öğrencilere başarı belgesi takdim edildi.

Valilik Akçakoca Toplantı Salonunda gerçekleşen törene, Vali Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Beyazıt Tanç, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, kulüp yöneticileri, okul müdürleri, antrenörler, öğretmenler, veliler ve sporcular katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Aksoy, eğitimde başarıyı artırmak için farklı kurum ve kuruluşlar ile paydaşlığı önemsediklerini belirterek, eğitimi sadece okullarda çocuklara bilgi yüklemek ve onların belirli alanlarda kendilerini geliştirmeleriyle sınırlı olarak görmediklerini söyledi.

Aksoy, 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolle okul spor kulüplerinin kurulmaya başlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"2011 yılında 9 bin kişiyle başlayan bu okul sporları faaliyetleri, bugün itibarıyla toplam sporcu sayısı 42 bini aşmıştır. Oyuncularla birlikte toplam 105 bine ulaşan rakam görüyoruz. 2018 yılı içerisinde okul sporlarında yer alan arkadaşlarımızın birçok önemli başarıları oldu. Bunlar 2 dünya derecesi, 43 Türkiye birinciliği, 27 ikincilik, 57 üçüncülük, 13 Türkiye dördüncülük derecesi olmak üzere toplam 142 okul spor derecesi elde edildi. Bu anlamda bunu sağlayan sporcularımıza teşekkür belgesi, yöneten antrenörlerimize de başarı belgelerini vereceğiz."

Kocaeli'de eğitim gören öğrencilere yönelik yetenek tarama programına devam ettiklerini ve bu kapsamda 21 bin 910 öğrencinin yetenek taramasının tamamlandığını kaydeden Aksoy, "Kocaeli'de spor kulüplerimizin sayısında da bir artış var. 2011 yılında 239 olan spor kulübü sayısı bugün itibarıyla baktığımızda 582'ye ulaşmış durumdadır. 11 olan okul spor kulüpleri sayımızı da önümüzdeki süreçte daha üst noktalara taşıma gayretimiz olacaktır. Amacımız, okullarda sadece bilgiyle değil, sporla ve müzikle de gençlerimizin daha iyi bir noktaya taşınmasını sağlamaktır." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:33 Kaynak: AA

Kocaeli, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'la Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı Erdoğan'dan, Belediye Başkan Adayını Zora Sokan Soru: Senin Niye Bıyık Yok?

20 Bin Sözleşmeli Öğretmen İçin Mülakat Sonuçları Açıklandı 5 Dil Bilen Teyzenin Yeteneği, Kendisine Mikrofon Uzatan Muhabiri Şaşırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 16:56:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Başarılı Sporcular Ödüllendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]