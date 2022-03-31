Kocaeli'de beton mikseriyle çarpışarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de beton mikseriyle çarpışarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

31.03.2022 12:21
Kocaeli'de beton mikseriyle çarpışarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobil devrildi, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobil devrildi, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

D-130 kara yolu İzmit istikameti Yeniköy mevkisinde, O.Ç. yönetimindeki 41 AAT 785 plakalı beton mikseri ile S.Ç. idaresindeki 35 AFP 802 plakalı otomobil çarpıştı.

Savrulan otomobil, kaldırıma çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Beton Mikseri, Başiskele, Otomobil, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de beton mikseriyle çarpışarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de beton mikseriyle çarpışarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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