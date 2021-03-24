Kocaeli'de bir kişinin öldürüldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika

Kocaeli'de bir kişinin öldürüldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin davaya devam edildi

24.03.2021 18:01
Kocaeli'de bir kişinin öldürüldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin davaya devam edildi, System.String[]

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Serdar İlter'in öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Serdar İlter'in öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Tolga E, Abdülbaki T. ve Oğuzhan T, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Suça sürüklenen tutuksuz yargılanan E.V. ile müşteki Salih İlter ve tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısının, "kasten öldürme ve kasten öldürmeye yardım etme" iddiasıyla hazırladığı 19 Mart tarihli esas hakkındaki mütalaasının okunmasının ardından suça sürüklenen çocuk E.V, mütalaayı kabul etmediğini, olay anında taraflara 5-6 metre uzakta bulunduğunu savundu.

E.V'nin avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu öne sürerek, öldürme olayına katıldığına dair delil olmadığını aktardı ve beraatını talep etti.

Eski Muay Thai sporcusu Oğuzhan T. de öldürme olayına yardım etmediğini öne sürerek, "Keşke böyle bir şey başımıza gelmeseydi. Maktul için her perşembe ve cuma akşamları dua ediyorum." dedi.

Avukatı ise müvekkilinin başarılı bir sporcu olduğunu, Muay Thai'de şampiyonlukları bulunduğunu, kavgaya herhangi bir iştiraki olmadığını, tüm aşamalardaki niyetinin kavga çıkmaması olduğunu öne sürerek, 20 aydır cezaevindeki müvekkilinin beraatını ve tahliyesini istedi.

Mütalaada kasten öldürme suçundan müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Tolga E. ise henüz çocuk olduğunu, yaptığı hatadan pişmanlık duyduğunu dile getirerek, bir daha böyle bir hata yapmayacağını söyledi.

Mahkeme başkanı ise sanığın sözleri üzerine, "Çocuk niye bıçak taşır? Alkol almışsın, çocuğun alkol alması doğru mu? Ne işin vardı o saatte dışarıda?" dedi.

Tolga E'nin avukatı da müvekkilinin alkolün de etkisiyle olayın bilincinde olmadığını öne sürerek, haksız tahrik hükümleri uygulanarak karar verilmesini talep etti.

Tek suçunun olay yerinde bulunmak olduğunu dile getiren Abdülbaki T. de tahliyesini istedi.

Avukatı da ani gelişen olay olduğunu, yardımın söz konusu olmadığını öne sürdü.

"Böyle şampiyonluk olmaz olsun"

Mahkeme heyetinin söz verdiği katılanlardan maktulün babası Salih İlter, "Olayın ardından Oğuzhan, Tolga'yı eve götürüyor, neden polise teslim etmiyor? Şampiyon suç işleyemez, adam öldürmez mi? İyi niyetli olduklarını düşünmüyorum, hepsinden şikayetçiyim, cezalandırılmalarını istiyorum." şeklinde konuştu.

Maktul Serdar İlter'in avukatı ise Oğuzhan T'ye, "Sen şampiyonsun 5 bıçak darbesine niye müsaade ettin? Serdar'ı kanlar içinde yerde bıraktın, zanlıyı eve götürdün... Böyle şampiyonluk olmaz olsun." diye tepki göstererek, diğer sanıkların kavga anında şüphelinin yanında olmasıyla onu cesaretlendirdiğini, suça ortak olduklarını savundu.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.

Olay

Başiskele ilçesi Seymen Mahallesi Liman Caddesi Atık Su Tesisleri mevkisinde 1 Eylül 2019'da iki grup arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serdar İlter (31), vücudunun çeşitli yerlerinden ve boyun bölgesinden aldığı bıçak darbeleri sonucu ölmüştü.

Olayla ilgili Tolga E. (17), yanında bulunan Emre V. (15), Abdülbaki T. (16) ve Oğuzhan T. (23) gözaltına alınmıştı. İlter'in arkadaşı Mesut Ş. ile şüpheli Oğuzhan T'nin ifadelerinde, Tolga E'nin bıçakla İlter'i öldürdüğünü söylemesi üzerine şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, Emre V. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Münir Karaloğlu, Başiskele, Muay Thai, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de bir kişinin öldürüldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika


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